“Necesito diputados gestionando, no peleando. La gente quiere soluciones”

La Gobernadora y presidenta del Partido Justicialista de Catamarca, Lucía Corpacci, encabezó anoche el festejo por el Día de la Lealtad Peronista en el Club Bulevar Norte, en la ciudad de Santa María, con miles de militantes del movimiento justicialista.

“La lealtad se ejerce todos los días”, aseguró la presidenta del PJ catamarqueño, y renovó su mensaje de unidad al sostener que “si alguien piensa que otro sobra, quiero decirle que se equivoca” porque “los necesitamos absolutamente a todos”. Tras destacar la tarea de las distintas figuras del peronismo santamariano, la primera mandataria subrayó que “a ninguno nos sirven las peleas, a todos nos sirve el trabajo conjunto: ya pasó la época en que estábamos en bandos diferentes. Acá somos todos de un mismo proyecto político. Yo no quiero que nadie sea ‘mío’, pero sí quiero que todos defiendan un proyecto político; que es un proyecto de inclusión, que es un proyecto que mira el interior, que siempre está pensando en los más vulnerables”.

“Necesito diputados, necesito como legisladores nacionales a Gustavo Saadi, a Silvana Ginocchio, a Dante López Rodríguez. Y los necesito gestionando, no peleando, porque los argentinos estamos hartos de pelearnos por pelearnos... la gente que no está en la política no quiere más peleas. ¿Saben lo que quieren? Soluciones... quiere que nos tomemos todos de la mano, que nos abracemos y vayamos a trabajar juntos”, sentenció.

En la sede del PJ

Simultánemante en la sede del PJ en la Capital, se realizó otro acto para conmemorar el “día de la lealtad” presidido por el ministro de Gobierno y candidato a diputado nacional en primer término, Gustavo Saadi.

“Las últimas encuestas nos están dando un triunfo categórico y contundente en cada rincón de la provincia”, señaló Saadi, quien observó que “la gente valora muchísimo el esfuerzo de la Gobernadora de la provincia”.

El candidato dijo que ahora es necesario plasmar ese triunfo en las urnas, y comentó la anécdota de una mujer que recordó que la primera vez que fue a votar vio el nombre y la foto de un candidato opositor, y con el tiempo estudió, se casó, tuvo hijos, y cuando acompañó a su hijo a votar se encontró con el mismo nombre y la misma foto del aquel candidato. “Entonces, ¿de qué cambio me pueden hablar aquí, en la Provincia?”, señaló.

Empezaron trabajos en Bajo Hondo

Maquinaria de Recursos Hídricos de la Provincia, trabajan en la obstrucción de los brazos que se han creado con las crecidas del Río Paclín y del Valle, para evitar que las aguas lleguen a las viviendas. Además se harán terraplenes y se reconstruirán viejos terraplenes ya existentes.

Una de las obras en las que se trabajará será la limpieza y saneamiento del canal Sagrada Familia en el extremo norte de la ciudad desde la Gruta de la Virgen del Valle hasta el río San Lorenzo.

Mientras que el segundo punto de intervención será en el río El Tala, a la altura del Parque Sur, donde se van a construir terraplenes en el margen este del río asegurando las defensas en caso de crecidas.