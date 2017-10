Una “maravilla” pasó por Catamarca, inauguró un gimnasio y dictó una clínica

Ayer, el ex boxeador y ex campeón mundial en la categoría medio de la CMB (Consejo Mundial de Boxeo) y OMB (Organización Mundial de Boxeo), como así también de la categoría Superwelter, defendiendo el cetro por cuatro años consecutivos, brindó una clínica en el Club Ateneo Mariano Moreno, ubicado en Villa Dolores, Valle Viejo. En la oportunidad, estuvieron presentes varias autoridades, entre ellos, el presidente de la institución, Mario Gershani; el ministro de ambiente, Daniel Barros, entre otros.

El más conocido como “Maravilla” Martínez estuvo acompañado por el ex boxeador Abel “La Pantera” Robledo, que es santafesino y está radicado en la provincia de Catamarca. Además, la clínica de Martínez fue declarada de interés departamental por el municipio del lugar.

La charla estuvo destinada para deportistas, como jugadoras de Vóley que estuvieron prsentes, entre otros, y para el público en general. El ex boxeador comenzó hablando acerca de cómo le gusta que lo presenten o identifiquen, diciendo: “Me gusta que me conozcan como un futbolista frustado, esa la gran decepción en mi vida, el no haber podido jugar profesionalmente al fútbol. No me gusta que me llamen campeón, porque ya no lo soy, si en mi última pelea me molieron a golpes”.

“Es lógico que cuesta cuando salís de un lugar marginal”

Martínez dijo: “Un amigo me decía ‘qué vida dura tuviste, Sergio’ y le contesté no fue dura fue lógico, porque el que quiere celeste que le cueste. Yo salí de una villa, no puedo pretender llegar a lo más alto. No hay pasaje directo al éxito, para llegar a eso se construye”.

“No todos nacemos para ser campeones”

Luego habló: “No todos nacemos para ser el número uno, tiene que haber un número dos o tres, tiene que haber uno que sea el jefe y tome las decisiones. Todos apuntamos a ser el número uno, pero tenemos que ser coherentes con lo que tenemos, tenemos una capacidad, un talento, pero no nos da. Hay que hacer lo que uno le gusta y ser conciente en lo que se hace. Tienen que saber diferenciar cuál es el deseo y cuál es el éxito para ustedes”.

“La vida da muchas vueltas y sorpresas”

Continuó diciendo: “La vida da unos cambios bruscos y brutales. Yo un día estaba en el pueblo donde vivía en España haciendo la cola para que me den una bolsa de comida y nueve días después, estaba levantando mi primer cinturón mundial. No siempre esos cambios van a ser lindos, también hay que estar preparado para lo malo, va a haber veces que no te vas a poder levantar de un golpe, pero es nuestra obligación levantarnos”.

“Hay que tranformar la frustración en energía”

También dijo: “Hay personas que no te gusta cómo son, que no querés estar ni cerca, pero también hay personas que tienen luz, energía, pero ¿saben qué es lo bueno de esto?, que es una elección. Si una persona está tirando constantemente cosas negativas, no va a tener esa energía. Es nuestra obligación cambiar esa energía, ser un ser de luz. Tenemos que buscar algo que nos reconforte”.

La inauguración del gimnasio de su amigo

Previo a su charla motivacional de ayer, el pasado lunes por la tarde, Sergio Martínez, estuvo en la inauguración del gimnasio “Nueva Generación”, que dirige su amigo Abel “La Pantera” Robledo y que está ubicado en San Isidro, Valle Viejo.

En la presentación, el ex múltiple campeón mundial de boxeo, fue recibido por el ex campeón mundohispano de boxeo, Abel “La Pantera” Robledo, el profesor Roberto Zárate y Rodrigo “el Juez” Morabito.

Además, en la presentación se anunciaron dos aportes anuales y una capacitación de formación física o técnica específica para dos docentes de educación física en el lugar del país que elijan. Dicha colaboración, se enmarca dentro de un programa de la Secretaría de Deportes a cargo del Dr. Maximilano Brumec.