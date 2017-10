Ver televisión ha dejado de ser una simple actividad de entretenimiento.

Decir que hay quienes no se despegan de la pantalla dejó de ser una analogía para convertirse en algo real, y quien diga que Netflix es un estilo de vida… ahora simplemente se queda corto.

Descubrí las series más maratoneadas de Netflix

Puede gustar más o menos, pero es innegable que los maratones de películas o, sobre todo, series de televisión son cada vez más habituales. Hay argumentos tanto a favor como en contra, pero al final la clave es encontrar ese punto intermedio que mejor se ajuste a los gustos y necesidades de cada uno. Los habrá que con 3 episodios seguidos de una serie ya tengan suficientes, mientras que otros no podrán parar y tendrán que verse la temporadas completa en el menor tiempo posible.

En total, 8.4 millones de miembros del servicio de streaming han elegido maratonear alguna serie en Netflix. De hecho, entre 2013 y 2016 la cantidad de personas que termina una temporada el día de su lanzamiento creció más de 20 veces.

La plataforma ha desvelado cuáles son las 20 series más maratoneadas a nivel mundial, en este caso referidas a aquellas cuya temporada completa fue vista durante las primeras 24 horas que estuvieron disponibles, es decir, el binge race:

Las 20 series más maratoneadas mundialmente

1. Las 4 estaciones de las Chicas Gilmore

2. Madres forzosas

3. Marvel - The Defenders

4. The Seven Deadly Sins

5. The Ranch

6. Santa Clarita Diet

7. Trailer Park Boys

8. F is for Family

9. Orange Is the New Black

10. Stranger Things

11. Amigos de la universidad

12. Atípico

13. Grace and Frankie

14. Wet Hot American Summer

15. Unbreakable Kimmy Schmidt

16. House of Cards

17. Love

18. GLOW

19. Chewing Gum

20. Master of None