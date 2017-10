Cataluña: ordenan la prisión para líderes de movimientos independentistas

La Justicia española sacudió hoy el tablero al ordenar el arresto de dos líderes de organizaciones civiles independentistas catalanas, mientras el presidente regional, Carles Puigdemont, respondió con una evasiva al ultimátum del Ejecutivo español sobre si declaró la independencia e insistió en su oferta de diálogo.

Por su parte, el gobierno central del presidente Mariano Rajoy volvió a rechazar cualquier negociación que no sea dentro del marco legal y advirtió al líder secesionista que si no rectifica para el jueves, será responsable de la intervención de Cataluña. Sobre el final de una jornada en la que el esperado intercambio entre los gobiernos de Barcelona y Madrid no logró mover el escenario de bloqueo, una jueza provocó un terremoto al decretar la prisión sin fianza por delitos de sedición para los líderes de las dos principales organizaciones independentistas de Cataluña.

Tras la decisión de la jueza Carmen Lamela, de la madrileña Audiencia Nacional, contra Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, en Barcelona estalló un cacerolazo y una catarata de reacciones políticas, así como también comenzaron las movilizaciones. Militantes de la ANC llamaron a "empapelar" la plaza Sant Jaume de Barcelona con carteles para pedir por la libertad de los dirigentes.