Iniciaron obras para la puesta en funcionamiento de nueva obra energética

El Ministerio de Servicios Públicos, a cargo de Guillermo Dalla Lasta, inició el sábado los trabajos para la instalación de la Nueva Estación Transformadora Rentas de 1260 kVa que reforzará y dará mayor estabilidad al suministro de energía eléctrica en la zona centro de la ciudad Capital.

Los trabajos consistieron en la excavación de unos 200 metros de zanja y el tendido de cables de media tensión entre la ET Vialidad Nacional y la nueva ET Rentas que tendrá 1260 kVa de potencia, que posteriormente se dividirá en 6 salidas de baja tensión. Luego se procedió a rellenar las zanjas y pavimentar las calles intervenidas en un muy breve plazo para no alterar la circulación vehicular una vez retomada la semana laboral.

La etapa siguiente consistirá en la excavación en el predio de Rentas del lugar donde se colocará el transformador y su posterior configuración para ponerlo operativo en un plazo estimado de 20 a 30 días.

Con esta nueva ET además de la ET inaugurada el año pasado frente al Museo de la Virgen del Valle, la zona centro tendrá una mayor confiabilidad en el sistema de provisión eléctrico, en una zona que registra una gran demanda energética por la intensa actividad comercial y administrativa que se concentra en el sector.