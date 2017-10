11 de octubre: Día del Paracaidista Militar

El 11 de octubre se celebra el Día del Paracaidista Militar, y en honor queremos conmemorar al catamarqueño que en su momento fue el primer paracaidista militar más joven de Salto Comandado del Ejército Argentino, Carlos Alberto Aguilera.

Él ingresó al ejército en el año 1969 cuando tenía dieciséis años de edad. A pesar de incorporarse siendo muy joven, él ya tenía decidido elegir esa vocación, sabiendo que pasaría un largo tiempo alejado de su familia: “Ingrese al ejército a los 16 años. Tomé la decisión solo porque tenía ya esa idea, esa vocación por la profesión militar. Eso significa que uno se tiene que separar de la familia. El desarraigo al comienzo es difícil porque, uno joven con 16 años empieza a aprender cosas que en el hogar a veces no las hace: coser, limpiar, arreglar la ropa, lavar, planchar. Todas esas cosas, una las hace y las aprende. Teníamos un horario de acostarnos que era a las diez de la noche, y nos levantábamos a las siete de la mañana. Si uno comienza a esa edad como que te formas y ahí aprendes a respetar los símbolos patrios”.

EL EJÉRCITO Y LA FAMILIA:

Alejado de su familia por su vocación, él guardaba una foto que lo acompañaba durante su servicio militar: “Yo tenía una foto de mi familia. En el ejército es común que todos los que ingresan para seguir la carrera militar tengan una foto de la familia, es decir como para verlos. La idea es: ‘cuando me acuerdo de mi familia miro la foto, cuando miro la foto me acuerdo de mi familia’. Teníamos psicólogos que nos estaban permanentemente asistiendo para que nosotros podamos superar esos transes, o esos vacíos que se pueden producir durante los estudios, pero en seguida se supera porque durante los años de estudio es un poco difícil pero seguimos”.

ESTUVO EN YUGOSLAVIA Y EN LA REPÚBLICA DE CHIPRE INTEGRANDO LAS FUERZAS DE NACIONES UNIDAS COMO SOLDADO:

Fue en el año 1992, y aún recuerda cómo fue su labor en aquel tiempo: “Fui a Yugoslavia en el año 1992. En ese año Naciones Unidas ordena el cese de fuego entre las dos naciones, porque Yugoslavia se estaba desintegrando para volver a ser como era antes. Los dos países enfrentados eran Serbia y Croacia. Ambos países en conflicto firman un tratado y Naciones Unidas hace cumplir ese tratado de Paz. Mientras tanto los países diplomáticos correspondientes iban trabajando sobre la finalización de ese conflicto y se crea una franja de Naciones Unidas. Nosotros controlábamos e impedíamos el tráfico de armas, y cualquier incidente informábamos a los Comandos y ellos llamaban la atención que corresponde al país que violó el tratado”.

VIVIR PARA CONTARLO:

Durante su servicio militar sufrió un accidente, que hoy lo recuerda como una anécdota graciosa: “Hoy son anécdotas graciosas que gracias a Dios la puedo contar. Fue un accidente en paracaidismo que tuve en la ciudad de Andalgalá. Yo estaba destinado en Córdoba y se hacía una operación de prácticas en la ciudad de Andalgalá. Nosotros traíamos todo el equipo (agua, comida, radio, el fusil) para estar dos, tres días sin apoyo.

A raíz de toda esa incomodidad de todo el equipo, dentro del avión cuando se abre la puerta se abrió mí paracaídas de emergencia y me arrastra hacia fuera. Caí en medio de la montaña en la base del cerro Aconquija. Como caí desmayado pensaban que estaba muerto. El avión dio una vuelta a baja altura y vio que estaba quieto y se fueron. Como no había forma de acceder a ese lugar, la idea era buscarme al otro día con helicóptero. Cuando me recupere del desmayo me di cuenta que tenía una herida profunda en la cara, en el maxilar, las piernas, las rodillas, y en las manos. Reaccioné, me equipé de vuelta y empecé a caminar aún sin las cosas que había perdido.

Caminé todo el día hasta una ruta, y ahí un matrimonio que pasaba en su camioneta de casualidad por ese lugar me auxilió. Me llevó a la comisaría de Andalgalá. Ahí la policía me informó que ellos estaban patrullando la zona para buscarme, y me derivaron directamente al hospital donde me hicieron las primeras curaciones. Al otro día me llevaron en avión a Córdoba. Estuve internado veinte días porque no podía mover el maxilar, tenía roturas de piezas dentales y esos veinte días me alimentaba con una sonda. Cuando me recupere me fue difícil retomar la actividad del paracaidismo porque siempre pensaba en otro accidente pero uno tiene ese espíritu de superación, ese espíritu de continuar porque uno tiene las ganas de seguir ejerciendo esa actividad que uno había elegido. Y seguí hasta cumplir veinticinco años continuos dentro del paracaidismo militar, y después deportivo”.

EL DIFICIL MOMENTO DE ENTREGAR EL UNIFORME:

Yo me retiré del ejército en el año 2004. Fue muy difícil entregar el uniforme. Ahí uno siente como que le sacan algo. Es tantos años dentro y cuando uno dice ”me voy” es triste. Es difícil.

Hace unos días fue invitado a Córdoba por el Comandante de la IV Brigada de Paracaidista para conmemorar el Día del Paracaidista Militar. Allí se reunió con sus ex compañeros del servicio y recordó los momentos vividos: “Con mis compañeros mantenemos actualmente una buena relación. Hace poco nos reunimos en Córdoba porque fuimos invitados por el Comandante de la IV Brigada de Paracaidista. Toda la gente del Regimiento XVII de Catamarca fueron invitados. Hubo abrazos con gente que hacía muchos años que no nos veíamos. Ahí uno disfruta, se revitaliza, se rejuvenece. Fue una alegría volverlos a ver.

Carlos Alberto Aguilera, un hombre con todas letras, firme y de gran corazón tuvo que pasar por varios momentos difíciles, uno de ellos fue el fallecimiento temprano de su esposa.

Él le agradece por haberlo acompañado y por haber sido su sostén durante el ejército: “Ella siempre me acompañó. Yo me retiré del ejército y a los pocos meses ella falleció”.

AMOR POR LA PATRIA:

A pesar de todos los momentos difíciles que tuvo que vivir durante el servicio militar Aguilera se mantiene firme y asegura que si tuviera que nacer de nuevo, elegiría sin lugar a duda la misma profesión: “Si tuviese que nacer y empezar de vuelta elegiría lo mismo, aun sabiendo las cosas difíciles que tuve que pasar. El amor a la Patria, a nuestro país, hace que sea así”.

Carlos Aguilera, tiene 65 años y es instructor de artes marciales. Él sostiene que los niños son la inocencia personificada, y que la educación junto con el deporte es la fórmula para que la juventud prospere.

“Yo creo que la juventud si está por ahí diferente a años anteriores no es por culpa de la juventud, sino por culpa de los mayores. Los jóvenes tienen que ser bien orientados y si el joven es bien orientado vamos a sostenes una adultez buena, sin ninguna duda. La educación y el deporte van de la mano para que una juventud sea próspera.

Por ejemplo dentro de las artes marciales yo les decía a los chicos ‘bueno mañana a las ocho de la mañana tienen que estar acá, por lo tanto se tienen que acostar temprano’. Entonces ellos se acostaban temprano y al otro día estaban a las ocho de la mañana aquí.

Los niños saldrían de los vicios nocivos y la juventud sería más derecha. Porque el argentino es muy capaz, pero no se dan las condiciones, por eso es que si los jóvenes están mal es por culpa de los mayores. No me cabe ninguna duda, no es por culpa de ellos. Tenemos que crear las condiciones, nada más.

Hay que apoyarlos desde la familia que es la sociedad más chiquitita de donde salen.

Una buena educación hacen que ellos reaccionen, que razonen, que sepan discernir que está bien y que está mal. Para eso es necesario la educación y el deporte”, manifestó Aguilera.

UNA ENSEÑANZA ESCRITA PARA SUS HIJOS:

En un borrador que él escribió a lo largo de su vida sobre reflexiones, enseñanzas y motivaciones sobre la vida, un día decidió pasarlo a limpio y convertirlo en un cuaderno con enseñanzas para sus hijos. En su primera hoja contiene escrito lo siguiente:

“Este cuadernillo contiene poesías, oraciones, reflexiones, proverbios, pensamientos, anécdotas, etc. Es una dedicatoria para mis hijos. En 1974 lo he iniciado con esa idea.

En 1999 durante mi estadía en Chipre lo pasé en limpio, continuare tomando nota”.

En una de sus tantas páginas llenas de lecciones, reflexiones, y enseñanzas sobre la vida, en la que uno con tan solo leerlas siente el deseo de continuar hasta terminar todo el cuaderno, aparece una nota titulada:

“12 COSAS PARA RECORDAR”

1. El valor del tiempo

2. El tiempo de la perseverancia

3. El placer de trabajar

4. La dignidad de la simplicidad

5. El mérito del carácter

6. El poder de la bondad

7. La influencia del ejemplo

8. La obligación del deber

9. La sabiduría de la economía

10. La virtud de la paciencia

11. El perfeccionamiento del talento

12. La alegría de crear

Carlos Alberto Aguilera, ex paracaidista militar, un hombre querido por muchos, y con ganas de cambiar el futuro para que los jóvenes puedan prosperar. Sin lugar a dudas un ejemplo. ¡Feliz día del Paracaidista Militar!