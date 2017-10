Vecina del barrio Monte Cristo reclama asistencia habitacional desde hace 4 años

En el barrio Montecristo, una mujer denunció vivir en “pésimas condiciones”, debido a problemas edilicios en la vivienda, que le hizo el IPV, pero que, luego de realizar diversos reclamos en la Secretaría, aún continúa sin respuestas.

La vecina se llama Karina Rivero, vive en la manzana 90 y su casa es la número 11. A través de medios radiales, la mujer explicó que tiene problemas en la casa debido a que el techo se encuentra “partido”.

“A mí me hicieron una loza sobre la otra, eso se empezó a asentar y se agrietó. Más todavía con la fosa que tengo llena desde el año pasado, cuando se llenó, el baño se tapó y el agua sobresalía, entonces esto se fue asentando y luego se empezó a partir la casa”, dijo la mujer.

Karina tiene 8 hijos, es madre soltera y tiene un quiosco, sin embargo, asegura que lo que gana diariamente, no le alcanza para poder edificar o solucionar estos problemas edilicios con los que vive hace 4 años.

Hace un tiempo, una de sus hijas más chicas, que tiene 5 años, fue hospitalizada de urgencia luego de sufrir un accidente en la casa mientras jugaba. Un pedazo de revoque cayó del techo sobre su cabeza, causándole graves heridas. Inmediatamente, Karina decide llamar a la Secretaría de Vivienda para que comprueben que su situación era realmente urgente.

“Yo les dije, que no era necesario llegar a esto para que me escuchen. Ahora parece que es la misma situación, acaso tiene que volver a pasar lo mismo?”, dijo la mujer.

Luego del accidente, Karina recibió 5 visitas de arquitectos y visitadores sociales, los cuales le pidieron realizar los papeles correspondientes para tramitar cada arreglo de la vivienda. Sin embargo, la mujer asegura que no recibió más noticias luego de presentar los requisitos.

“Cada vez que voy a buscarlo al director o a quien esté a cargo, me dicen que está ocupado o que no está, nunca me atendió. Me dicen que hay mucha gente que está en la misma situación y yo lo entiendo, pero no puedo sentarme a esperar porque mis hijos corren peligro viviendo de esta manera”.

La mujer aseguró que las únicas dos veces que atendieron a sus reclamos, fueron luego del accidente con su hija menor y una vez que se encadenó en el Cape, que luego le construyeron 2 habitaciones más en la vivienda para sus hijos más pequeños.

“El agua entra por el techo, sobre la loza, por la cocina, y en la otra pieza que tengo se me mojó la cama, la ropa, y todo lo que había adentro. Les pedí colchones también, porque tampoco tengo. Y no soy la única en el barrio que vive esta situación, somos muchos los que aún esperamos respuestas”, concluyó.