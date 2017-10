Más reclamos por mala señal de celulares

Habitantes del interior provincial manifestaron su preocupación por la falta de interés de dos empresas de telefonía celular (Claro y Movistar) por incluirlos en sus servicios. Según explicaron, los nuevos aparatos celulares funcionan sólo con internet y la mayoría de las veces no pueden utilizarlos ni para hacer llamadas.

“Fui a comprar un celular. Me ofrecieron todos aparatos muy bonitos. Le dije a la venderora que sólo quería uno que sirva para llamar y recibir llamadas. Ella se rió y me dijo que hoy había otras funciones que debía moderizarme. Entonces fue cuando le dije que vivo en el interior y no tiene sentido que pague por un aparato de 10 mil pesos si no puedo usarlo”, contó uno de los reclamantes a LA UNIÓN.

Según se pudo saber, existen localidades en donde los consumidores no sólo no acceden a 4G, sino que penas tienen un servico básico. “Pero tenemos que pagar abonos que incluyen internet. No entiendo cómo defensa del consumidor no actúa con esta gente que nos cobra por cosas que no nos da. Es una real estafa”, aseguró otro de los consumidores.

LA UNIÓN, pudo conocer que sólo el servico de Personal alcanza a localidades del interior provincial. No obstante, este servicio no funcionaría de manera óptima como sucede en la ciudad Capital.

La CNC, no actúa en estos casos.