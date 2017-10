Plan Tomate: Productor santamariano desmiente que haya sido un fracaso

El reconocido profesor de la Universidad Nacional de Tucumán y kinesiólogo de gran trayectoria, Ramón “Pildorin” Palacios (quien actualmente también se dedica a la producción), aclaró los entredichos de Pedro Martínez, quien a través de un medio radial local, lo involucró sin fundamentos.

En principio Palacios explicó que por primera vez el Ministerio de Producción le colaboró en su finca, mediante el asesoramiento técnico en la producción del tomate, al remarcar que de la hectárea predispuesta cosecharon 14 mil kilos de tomates. Además que los pasos establecidos se cumplieron tanto de la entrega de plantines, cosecha y pago de la misma.

Al respecto dijo que “Fue Pablo Vargiú y Jorge Lagoria quienes me pagaron en mi casa con un cheque pero antes le pagaron a mi socio, por la cosecha, por lo que está perfecto porque así se prometió hacerlo. Realmente estoy conforme y además espero que me ofrezcan otro plan, porque tenemos otras tierras en las que queremos hacer lo que ellos nos sugieran”.

Sobre las repercusiones de un sector que busca descalificar el Plan Tomate, donde lo involucraron a él, remarcó que “Para mi hay una mala intención por eso quiero aclarar y no voy a permitir que ensucien mi nombre. No voy a permitir que venga un extraño, -y no voy a decir un camionero-, que venga a hablar en mi nombre cuando no hay ninguna amistad. Esta mala persona, con mala intención, vino un día diciendo que tenía un problema de columna a lo que le dije que le iba a curar el sábado, domingo y lunes pero sólo vino un día nada más. Es decir que sólo vino a efecto de interrogarme, a preguntarme de cosas del plan y yo le dije la verdad, que para mí fue una linda experiencia, no fue mala” agregó.

Por otro lado Palacios remarcó que este tal Martínez usó su profesión de kinesiólogo para intentar sacar información incorrecta y de esa forma usarla en contra del Ministro de Producción, lo que en definitiva no pudo.

“Lo que me extrañó es que después no volvió más. Hizo que me llamara un amigo de él desde Catamarca, para que yo le de datos ¿qué datos? Si ya se los di a él. Él me dijo que era de Las Lomas, ahora me entero que es de otro lado por lo que supongo que todo el tiempo me mintió. Hoy descubro que este hombre está con malas intenciones, de dañar a quien se pone en frente. A mí me habló mal del Ministro, que esto, lo otro y la verdad no tengo pruebas y tampoco voy a permitir que vengan a dañar a Santa María, a los santamarianos” sentenió.