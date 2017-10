Para la fiscalía y la querella no hay dudas de que existió la alevosía y pidieron perpetua

Ayer por la mañana, en la cámara penal de tercera nominación, en el marco de dar continuidad al juicio oral y público contra Yésica Paola Ferreyra, y Ángel Ariel Leguizamón, por el homicidio de Jorge Mauricio Herrera, en julio de 2016, los jueces escucharon los alegatos de las partes, integradas por la Fiscalía de Estado, querella, y abogados defensores de ambos imputados.

En la oportunidad, el fiscal subrogante, Rubén Carrizo, sostuvo que se trató de un homicidio calificado por alevosía, por lo que pidió para ambos imputados la pena máxima de prisión perpetua, pedido al que se adhirió la querella, representada por el abogado Claudio Contreras.

Por su parte, la defensa de Ángel Leguizamón solicitó un cambio de calificación, por el de homicidio simple, mientras que Mariana Vera, abogada defensora de Paola Ferreyra, estableció que su defendida debía ser absuelta de los cargos que se le imputan, y en caso de no hacer lugar al pedido, solicitó también un cambio de calificación por el de homicidio simple.

Explayando con detalles los argumentos expuestos por las partes, el primero en hacer uso de la palabra, fue el fiscal, quien detalló desde un principio cómo sucedieron los hechos, hasta llegar a la muerte de Herrera, manifestando que hubo una explícita premeditación por parte de ambos imputados, y que no se puede plantear despegar Ferreyra de sus responsabilidades y participación en el hecho, ya que ambos estaban en perfectas facultades mentales.

Seguidamente, la querella se adhirió a lo expresado por la fiscalía, y remarcó que los imputados deben cumplir la pena máxima, y de manera efectiva en el penal, especificando que Ferreyra no debería tener el acceso a ningún beneficio o recurso para poder estar cerca de sus hijos, ya que según Contreras, los hijos de la víctima tampoco tendrán esa posibilidad.

Un momento de desconcierto se vivió al momento de escuchar los alegatos del abogado defensor de Leguizamón, quien brindó una perspectiva totalmente opuesta a lo planteado a lo largo del debate. Para Olmos Morales, su defendido debió actuar en legítima defensa, ya que la víctima tenía pleno conocimiento de que el encuentro con Ferreyra se concretaría con la presencia de Leguizamón, quien sólo tenía la intención de pedirle que ya no moleste más a su mujer y que fue la misma víctima quien llevó al lugar el arma blanca y los guantes de látex, con toda una mala intención, que no terminó de manera favorable para él.

El abogado describió a su cliente como una persona trabajadora, dañada moralmente, con temor de perder a su familia ante un hombre sin códigos, y que no tuvo la intención de cometer un crimen. Especificó también que Leguizamón no tenía antecedentes penales, por lo que los jueces deben aplicar el sentido común, y que no debe aplicarse el código penal a rajatabla, caso contrario tendríamos una cárcel con sobrepoblación.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 18, donde se dictará la sentencia.

Un círculo vicioso y enfermo por sufrir violencia de género

Los alegatos de la defensa de Paola Ferreyra, representada por la abogada Mariana Vera, dejaron de manifiesto un círculo vicioso en el que se encontraba la imputada al momento del hecho.

“No podemos exigirle a Paola que actúe de una manera diferente a la que lo hizo, debido al daño psíquico y el sometimiento en el que estaba sumergida”, mencionó con énfasis la abogada.

“No podemos pedirle que haya actuado como una heroína, ni esperar comportamientos que quizás una persona que no ha sufrido violencia podría haber llegado a tener”, agregó.

“Mi representada temía por sus hijos, existen y están adjuntas al expediente las denuncias por violencia doméstica. Si bien es cierto que ella logró salir en ocasiones de esa situación, fue siempre con la ayuda de terceros, pero su mala situación económica, verse sin hogar para sus tres hijos, la empujó siempre a regresar, a reincidir en ese círculo vicioso y enfermo, impulsado por la constante violencia que sufrió”, explicó.

Vera también se explayó sobre la etapa de instrucción, donde en ningún momento consta que su defendida haya tenido una participación activa en el hecho, sino que al contrario, fue todo el tiempo en sumisión.

Por último, manifestó que el examen psicológico de Ferreyra la describió como una persona frágil, influenciable, con sensación de impotencia y autoreproche, depresiva y de baja autoestima, mientras que el de Leguizamón lo muestra como una persona manipuladora.

Finalizó diciendo que Ferreyra actuó coaccionada.

Ante lo expuesto, la defensa solicitó la absolución de la imputada, y en caso de no hacer lugar a su petición, solicitó el cambio de calificación, a homicidio simple, solicitando la pena mínima.