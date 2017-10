Unión fue humillado por Gimnasia en Mendoza

Ayer Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió a Unión Aconquija, por el pendiente de la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A. La victoria fue para el local por 5 a 0. El árbitro fue Adrián Francklin de Santa Fe.

En la primera etapa, Unión Aconquija dio la sorpresa, manejó la pelota, quiso buscar ante un Gimnasia que no pudo encontrar su juego en los primeros minutos. Las dos primeras claras fueron para el equipo catamarqueño, pero la mala puntería hizo que el partido siga empatado en cero. La primera de Gimnasia, fue de Juan Martín Amieba, que fue a buscar con un cabezazo y no pudo conectar bien. El delantero de Unión, Facundo Ponzio, tuvo la suya al tirarse de palomita pero el arquero Marchori salió muy bien a cortar. En el final llegó el gol del local, quetras un centro por derecha los pasó a todos, pero no a Juan Martín Amieba, que conectó y marcó, a los 44 minutos.

En el segundo tiempo todo fue para Gimnasia que manejó la pelota y tuvo las mejores. El segundo llegó tras un centro por izquierda de Patricio Pucci, apareció Pablo Alvarenga y la metió, a los 15 minutos. El mendocino comenzó a golearlo, gracias a un cabezazo de Diego López, a los 31 minutos. El cuarto fue obra de Alvarenga, a los 37 minutos. En tanto que Alvarenga convirtió el tercero en su cuenta personal y el quinto de su equipo, a los 43 minutos. El equipo estanciero, terminó con diez hombres por la expulsión de Rodrigo Herrera.