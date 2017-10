En este sentido, Quevedo contó que la Justicia emitió una orden de restricción para que ella no ingrese al Hospital de Niños. Tiene un hijo de 7 años que es asmático y en caso de que necesite asistencia médica asegura que no podrá ingresar al nosocomio para acompañar a su hijo. Además existe otra orden de restricción para que Jaqueline no se acerque a "Tyson" Urquíza a quien ella denunció por haber violado a su hija.