La oposición unida logró la interpelación al ministro de Producción y Desarrollo

Finalmente la oposición logró que el ministro de Producción y Desarrollo, Raúl Chico, sea interpelado el próximo miércoles en una sesión especial. La misma se dará luego de la polémica desatada por los cuestionamientos de los legisladores a la implementación del Plan Tomate.

Durante la decimoséptima sesión ordinaria del presente período legislativo, los bloques del Frente Cívico y Social y de la Renovación Plural Peronista superaron en la votación al Frente Justicialista para la Victoria e impusieron la postura de que para lograr la interpelación del ministro, no hacía falta la presentación de un proyecto sino simplemente la nota que fue girada a la presidencia de la cámara Baja el martes pasado.

El fundamento de la oposición se basó en el artículo 45 del reglamento interno que indica que si la petición para una sesión especial “se hiciere fuera de la sesión, ella deberá ser dirigida al Presidente, con indicación de su objeto y suscripta por un tercio de los diputados como mínimo”.

Desde el oficialismo se cuestionó la premura de los legisladores opositores por realizar la interpelación y los acusaron de querer “montar un circo” a pocos días de las elecciones.

La principal oradora del Frente para la Victoria fue la jefa del bloque, Cecilia Guerrero, que se preguntó “¿Qué apuro tienen, si no es la premura electoral, de sentar a un ministro en un tipo de banquillo de los acusados en este cuerpo? ¿Qué premura tienen si podemos esperar 15 días y podemos llevar a cabo este acto sin ningún tipo de suspicacias electoralistas?”.

Teniendo en cuenta que el Plan Tomate finalizó en mayo, Guerrero insitió en preguntar “Cuál es la urgencia que no pueden esperar 15 días? No encuentro la urgencia”.

La diputada oficialista indicó que el gobierno no tiene nada que ocultar por lo que pidió que la interpelación se realice luego de las elecciones. “Nosotros ratificamos la voluntad del Gobierno de informar todo lo que se tenga que informar porque no tenemos nada que ocultar; lo que no vamos a convalidar son las escenografías del escandalete, ni del circo proselitista que quieren montar. Lo hablamos después de las elecciones y vamos a estar todos juntos y vamos a preguntar todo lo que debemos preguntar”, sentenció.

Por su parte el presidente de la Comisión de Industria, el radical Miguel Vázquez Sastre pidió que el oficialismo no dramatice la interpelación y recordó que Chico no se presentó a la reunión de Comisión el día que había sido convocado y lo hizo al día siguiente cuando el cuerpo tenía sesión ordinaria. “No vamos a permitir que el ministro caprichosamente establezca cuándo va a venir a comisión”

Impacto político

La oposición logró el objetivo de sentar a Raál Chico a pocos días de las elecciones donde el ministro se presenta como candidato a senador de Santa María. Con esta polémica el arco opositor espera reducir la ventaja lograda por Chico en las PASO, donde el FJPV se impuso por amplio margen sobre el FCyS-Cambiemos.