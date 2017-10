“Tenemos el derecho a reclamar, a la huelga, eso nadie nos lo quita”

De acuerdo con una notificación de la Dirección de Inspección laboral, las medidas de fuerza de los trabajadores de la salud, no cumplen con las leyes y normativas sindicales.

El director de Inspección Laboral, Ismael Zalazar, le informó a Luis Gribaudo, asesor del Gabinete de Salud, que la medida de paro llevada a delante por los autoconvocados de Salud es ilegal.

Según el comunicado emitido por el organismo, se remitirán al ministerio de Trabajo de la Nación para solicitar un informe acerca de si los Autoconvodados están adheridos a algún gremio o asociación sindical que les dé derecho a tomar tales medidas.

Asimismo, agregaron que si continúan con las medidas, “deberá estar a lo dispuesto por el Estatuto del Empleado Público de la provincia, en cuanto a las sanciones disciplinarias que surjan de las medidas tomadas”.

Por su parte, en diálogo con LA UNION, el referente de los autoconvocados José Traverso denunció que la DIL “no tiene ni juez ni parte” para decretar la ilegalidad de un paro, ya que “es un ente del estado”.

“La DIL es un ente del estado provincial, no tendría que tener injerencia en cuestiones del estado porque no puede ser juez ni parte. Son funcionarios puestos por el gobierno, y el que decreta la ilegalidad tiene que ser o un juez o una entidad nacional. No la DIL”, dijo.

Traverso dijo que el conflicto se presenta casi todos los años, donde plantean los petitorios y ante la falta de respuestas deciden tomar estas medidas de fuerza.

“Este conflicto exactamente, se le presentó al Ministro de Salud Ramón Figueroa Castellanos, el 4 de septiembre, y tiene codo el ministro de salud, de gobierno y de economía, pero el más importante es el de salud que es quien está a cargo de la cartera donde nosotros cobramos”, explicó.

El último petitorio que se realizó sobre este conflicto, fue con el Subsecretario de Salud, Sergio Orellana Barrera, el mes pasado. En el mismo hubo ciertas “trabas” con respecto a la recategorización pero habrían avanzado con los organigramas, sin embargo, luego de la renuncia del funcionario, no habrían tratado más el tema.

“Esta actitud de la DIL me parece un poco bruta, porque ellos no pueden decretar la ilegalidad de un paro, o pedir sanciones. Si quieren solucionar el conflicto, nos sentemos, lo negociamos y punto”.

Aseguró no haber recibido ninguna solicitud por parte de los mismos y haberse enterado de este “comunicado” a través de los medios.

“Tenemos el derecho a reclamar, a la huelga, eso nadie nos lo quita”, concluyó.