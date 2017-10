Contrato: Se ejecutarán importantes obras en Capital y El Rodeo

Durante esta mañana, en Sala de Situación de Vialidad Provincial (San Martín 57) se procedió a la firma de contrato para la construcción del puente sobre el río Del Valle en la Quebrada de Moreira; y la construcción de la carpeta asfáltica sobre R.P. N° 4; Tramo: El Rodeo - Las Juntas.

En este sentido, Hugo Naranjo, administrador de Vialidad provincial expresó que se trata de dos obras muy importantes. “Muchas rutas de Catamarca quedaron sin actuación por mucho tiempo, no es culpa de nadie pero no se les dio importancia que merecían. Hicimos una inauguración de tramos y ahora vamos por contratos porque no hay tiempo de hacerlo por administración, la idea es recuperar rutas”, manifestó el administrador quien además anunció que en un plazo menor a seis meses finalizarían los trabajos.

Presupuesto

La obra del puente ejecutar en rio del valle a la altura de quebrada de Moreira oscila en 12 millones, cuatrocientos mil pesos.

La construcción de la carpeta asfáltica sobre R.P. N° 4; Tramo: El Rodeo - Las Juntas; veintiún millones de pesos.

En ambos contratos se considerará una cifra un poco, ya que ambos fueron presupuestados en el año 2016.