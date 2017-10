Trabajadores despedidos de Emecor protestan en calle Esquiú

Frente a la empresa (Esquiú al 800) se mantiene el reclamo de los ex trabajadores que aducen son seis los despedidos sin justificación y que a pesar de los encuentros mantenidos con los propietarios no se logró acordar el pago de indemnización, no se cumple con los aportes jubilatorios, ni pagaron el aguinaldo de cada uno de los damnificados, de los cuales aseguraron que varios trabajaron por extenso tiempo en negro y otros en planta permanente pero no se les habla de indemnización.

Por otra parte, anunciaron que ante la situación de interés por parte de la patronal para conciliar y dar respuestas iniciaran acciones penales por"retención indebida de haberes", con respaldo de Atsa, gremio que los nuclea, y mantendrán el reclamo pacífico frente a la empresa.