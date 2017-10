Le niegan a una madre realizar la comunión de su hijo por una publicación en Facebook

La semana pasada, en la comunidad de Polcos, un sacerdote le negó realizar la primera comunión a un niño, por una publicación de Facebook que habría hecho su madre.

En diálogo con LA UNION, Mabel Baigorría, madre del niño, explicó que ella pertenece a esta comunidad, dependiente de la parroquia de Villa Dolores “Nuestra Señora de la Merced”. Allí vive con sus cinco hijos, quienes ya realizaron la comunión en el mismo lugar. A su vez, Mabel fue catequista.

“El párroco es el sacerdote Pablo Batallán. Al ser catequista, uno sabe los gastos que genera una ceremonia. Ya se había pasado por dar este dinero, sabiendo que eso es para gastos de la misa, y todo lo que es la ornamentación. La semana pasada nos informan que el martes el sacerdote les iba a tomar las confesiones, entonces después la catequista nos manda al grupo de whatsapp, que tenemos con otras madres, que el padre nos pedía que pongamos 30 pesos por confesión, por niño”, explicó la madre.

Ante esto, Mabel realizó una publicación en la red social de Facebook, en donde expresaba su disconformidad con este pedido.

“A mí eso me pareció molesto porque sé que los catequistas son quienes destinan ciertos montos del dinero que se recauda y que son ellos los que deciden cuánto darle, porque es una colaboración, es a voluntad, lo ponen en un sobre cerrado y eso el cura lo tiene que llevar. Es la primera vez que yo escucho que un sacerdote cobra un monto específico por una confesión, y eso es lo que a mí me molestó” dijo.

Según la mujer, a raíz de esto “hubo varios comentarios” entre las madres, en los que muchas de ellas manifestaban su desacuerdo también ante el cobro de la confesión. Luego el Sacerdote la habría citado para hablar sobre el tema.

“Me preguntó por qué había hecho ese comentario, le pedí disculpas y le expliqué mis molestias. Pero su respuesta fue: ´a la gente qué le importa lo que yo exijo´, con mucha arrogancia.

Después me dijo que no le haría la comunión a mi hijo, por este motivo, ´hágase cargo de sus actos´ me dijo”.

La mujer volvió a viralizar sus molestias ante la respuesta del sacerdote y dijo que hablará con el Obispado para que le den “una solución”

“Hay muchas personas que están en desacuerdo con este señor. Me duele lo que hizo con mi hijo, porque él no tiene la culpa”, concluyó.