Myrian Juárez ratificó su pertenencia a Cambiemos y tomó distancia del FCyS

La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Economías Regionales Myrian Juárez (FCyS- Cambiemos) confirmó que no participa de la campaña electoral con miras a los comicios del próximo 22 de octubre porque solicitó al FCyS modificar algunos métodos y no fue escuchada.

“No estoy participando de la campaña electoral porque pedí (al FCyS) que modificaran los métodos, y lo que pasó fue que los profundizaron. Entonces, lo dije claramente: ‘si no se modifica el método, no participo’. Estoy cumpliendo con lo que dije y nadie se tiene que asombrar”, manifestó Juárez.

La legisladora expresó además su apoyo y pertenencia a Cambiemos, y dejó entrever el malestar que existe con ciertos dirigentes que conforman el espacio político al que ella representa en el Congreso de la Nación.

“No significa que no cumpla con mi función de diputada nacional, y que no acompañe a Cambiemos”, y agregó que sumará esfuerzo y trabajo incluso hasta el 10 de diciembre que vence su mandato.

Mencionó que a pesar de los desacuerdos políticos habla con el máximo referente del FCyS Eduardo Brizuela del Moral.

“Milito en Cambiemos, pero lo mío no es un pacto de silencio, lo que está bien lo digo y lo que está mal también. Me parece que la democracia se va fortalecer cuando fortalezcamos los equipos y no los entornos. Tendremos que ir madurando de a poco y entendiendo que vamos a hacerle mejor a la gente en la medida que nos animemos a confrontar en todo los niveles, eso incluye que hay cosas del Gobierno provincial que me parece que están bien o no”, expresó.

LA OPINIÓN DIBUJADA Ilustración / JOTAVE