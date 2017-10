SOEM acusó al intendente Hoffman por supuesta extorsión de $ 200 mil

El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados (SOEM) Capital, Walter Arévalo denunció una supuesta extorsión por parte de dos empleados de la Comuna de Capayán. Y según dijo habrían sido enviados por el intendente Alfredo Hoffman a fin de evitar que el gremio brinde asistencia financiera a los empleados sancionados por el jefe comunal.

“Vinieron dos empleados municipales a ofrecerme 200 mil pesos, para que no le entregue esta plata a Norma Cuestas”, manifestó el gremialista en relación a la asistencia que el SOEM Capital brindó para que se pueda hacer frente al pago de sueldo al grupo de empleados sancionados por el Ejecutivo municipal.

Por otra parte, Arévalo salió al cruce de las declaraciones de Hoffman quien puso en duda la legitimidad del SOEM Capayán.

“Hubo retenciones por cuota sindical parte del Municipio y también conciliación obligatoria. Es decir que cuando a Hoffman le conviene existe el gremio; y cuando no le conviene, no. No puede retener cuota sindical, y por otro lado sale a cuestionar si el SOEM es legal o no. Que no se olvide que él (por Hoffman) cuando aplica descuentos sindical reconoce su legitimidad”, declaró.