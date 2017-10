“Policial es un Club que tiene que pelear arriba”

El Atlético Policial sigue siendo el escolta en la Zona A, región centro del Torneo Federal B, tras el triunfo ante Instituto Santiago. El que le dio el triunfo al “Matador”, fue Francisco Rocha, que jugó su primer partido como titular y lo aprovechó. En diálogo con un programa radial, el mediocampista dijo: “Por el resultado nos vamos conformes, pero en el juego nos quedamos un poco. Tenemos que preocuparnos en mejorar porque se viene un partido aún más importante y hay que estar a la altura”.

Con respecto a que salió con una molestia, dejó la tranquilidad y comentó: “Fue solo un calambre, será porque hace mucho no jugaba, pero no es para preocuparse y estoy muy bien”.

Sobre su momento personal y sobre la vuelta al gol, dijo: “Gracias a Dios me tocó jugar y lo hice con gol. Más allá de poder marcar, me quedo aún más contento porque sirvió para que el equipo consiguiera los tres puntos”.

Continuó diciendo: “Me siento bien, quizás no me venía tocando jugar, pero trabajo para estar de la mejor manera cuando el técnico me necesite”. “Hay muchos jugadores que pueden jugar en el medio, por eso trabajmos toda la semana”.

Por último señaló: “Policial es una institución que siempre tiene que pelear arriba. Todos estamos comprometidos con este equipo, vamos por el buen camino y tenemos que seguir, así que vamos a lograr los objetivos”.

Policial está segundo y Defe en la mitad de tabla

En la Zona A, región Centro del Torneo Federal B, ya pasaron las 13 fechas y comienzan a definirse cosas. El puntero sigue siendo Güemes , con 31 puntos. El que lo sigue es el Atlético Polcial que viene de ganar y está con 23 unidades, con mejor diferencia de gol que Vélez, que también ganó y quiere darle pelea al equipo catamarqueño por la clasificación.

En tanto que el equipo chacarero de Defensores de Esquiú, perdió con un rival directo pensando en acercarse a los puestos de clasificación, viene de caer ante Sarmiento de La Banda. De esta manera, Defensores se va despidiendo de la chance de clasificar.

TABLA DE POSICIONES | FUTBOL

Equipos J G E P GF GC P

01. GÜEMES (Sgo. del Estero) 13 10 1 2 20 7 31

02. ATL. POLICIAL (Catamarca) 13 7 2 4 20 10 23

03. VELEZ (San Ramon, Sgo. Est.) 13 7 2 4 16 8 23

04. SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.) 13 6 4 3 16 13 22

05. INSTITUTO SANTIAGO (Sgo. Est.) 13 4 4 5 13 14 16

06. DEFENSORES DE ESQUIU 13 4 4 5 14 17 16

07. UNION SANTIAGO (Sgo. Est.) 13 3 5 5 13 14 14

08. CENTRAL ARGENTINO (La Banda) 13 3 4 6 10 16 13

09. COMERCIO UNIDOS (Sgo. Est.) 13 3 2 8 6 19 11

10. ANDINO (La Rioja) 13 2 4 7 8 18 10