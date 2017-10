Revisaba fotos de su infancia y descubrió algo terrorífico

Una chica que estaba revisando sus fotos de cuando era pequeña, encontró un detalle en una de las fotos, que la dejó helada.

Anastacia Parets es la chica que explorando retratos de su niñez, encontró algo escalofriante. En una fotografía, en la que se la puede ver a ella usando un pantalón rojo, una silueta al fondo llama la atención. La figura de otra niña observando a Anastacia desde lo oscuro de la habitación causa horror y estremecimiento.

“Pensaba que era un espejo o algo, pero cuando me fijé después con más detenimiento me di cuenta de que no lo era…” contó la joven. “Me asusté tanto que empecé a gritar y a llorar tanto que pensaron que alguien había entrado en la casa a robar.”

Las opiniones son diversas y bien contrastadas. Mientras que los padres de la muchacha aseguran que no podía ser otra chica ya que Anastacia no tenía hermanas, un medium confirma que la "presencia" en la foto se trata del fantasma de una pequeña que había perseguido a Parets toda su vida.

¿Será cierto?