Jorge Giacinti se consagró campeón de la 3° edición “Vuelta de Catamarca”

En el Predio Ferial y ante un buen marco de público, finalizó la tercera edición de la Vuelta Ciclística de Catamarca que consagró como campeón de la clasificación general al cordobés Jorge Giacinti, integrante del equipo Mirasal, de Río Negro.

Giacinti tuvo una exitosa presentación en Los Ángeles llevándose la etapa reina, además de adjudicarse la Contrareloj individual, lo que le permitió cerrar con un buen tiempo sobre el resto de sus perseguidores más directos.

Cabe mencionar que el vencedor de la última etapa fue Gerardo Tivani del Team Municipalidad de Pocitos, San Juan. En esta última prueba fueron 30 vueltas al circuito urbano del Predio. Si bien, desde el arranque, hubo pedalistas que tomaron la delantera, no hubo una gran diferencia con el resto del pelotón que constantemente emparejó el accionar de quienes por momentos se postulaban como líderes. En el Sprint final, Tivani hizo lo propio para llevarse la victoria, aventajando por muy pocos segundos a Cristián Calvero y Francisco Montes, respectivamente.

Mejor catamarqueño

Además, se premió a los mejores catamarqueños, donde Alejandro Saquilán del Team R.O.S se destacó subiéndose a lo más alto del podio. Diego Fontán y Franco Cata los escoltaron respectivamente.

Giacinti: “Me encontré con una semana excepcional”

Una vez concluida la competencia, Jorge Giacinti de 43 años de edad, dialogó con LA UNION expresando: “Siento una alegría enorme, el año pasado no vine. Este año tuve un buen comienzo de temporada con buenas sensaciones y no quería faltar a la cita, venía a hacer lo mejor posible pero uno nunca sabe si va a ganar o no. Me encontré con una semana excepcional, tanto el sábado como hoy (por ayer) en la crono pude hacer diferencias y la verdad que en el Predio el trabajo lo hicieron mis compañeros”.

Luego agregó “Siempre ganar es bueno y cuando la carrera es importante y con los nombres que hay, mucho más. Feliz, agradecido, y quiero felicitar a Catamarca por la organización. A Raúl Calamera, que tenemos una amistad hace mucho tiempo, ya va la tercera edición y ojalá que tengamos muchas más”.

También hizo referencia al equipo comentando “El equipo me acompaña siempre, a veces las cosas se dan otras no, pero estamos unidos y por eso salen los resultados”.

Apuntó a lo que vendrá próximamente en su carrera “Ahora el objetivo principal, es la vuelta al Valle de Río Negro, que es del 15 al 19 de noviembre, que esa es nuestra carrera y ojalá que se nos dé”.

Clasificación

General:1) Jorge Giacinti (Mirasal); 2) Miguel Alcocer (Maderera López - Mza); 3) Gastón Javier (Sep - San Juan); 4) Ismael Laguna (Salta La Linda); 5) Marcos Arriagada (Municipalidad de Pocitos - San Juan); 6) Andrey Sartasov (Difunta Correa); 7) Leandro Messioneo (Raleigh Nitro - Bs As); 8) Gonzalo Najar (Sep - San Juan); 9) Jairo Ríos (Salta La Linda); 10) Juan Dotti (Sep - San Juan).

Última etapa: 1) Gerardo Tivani; 2) Cristián Clavero; 3) Francisco Montes.

Meta Montaña: 1) Jorge Giacinti; 2) Marcos Arriagada; 3)Miguel Alcocer.

Meta Volante: 1) Francisco Monte; 2) Pablo de La Barrera; 3) Carlos Soto.

Por equipos: 1) SEP; 2) Mirasal; 3) Agrupación Morena del Valle.

Sub 23: 1) Jairo Ríos; 2) Juan Salas; 3) Andres Páez.

Mejor catamarqueño: 1) Alejandro Saquilan; 2) Diego Fontán; 3) Franco Cata.

Tivani cerró la última etapa en lo más alto.

