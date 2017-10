El En. Re expresó al CD de Andalgalá que no realizará la revisión del cuadro tarifario

El próximo martes, representantes de Andalgalá, Belén, Santa María y Santa Rosa participarán de una reunión en la Legislatura, donde tratarán junto a las autoridades de la empresa EC SAPEM y del En.Re, los fuertes incrementos en las boletas de luz.

El jueves último, la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara baja envió la invitación a los funcionarios. El presidente de la Comisión, Luis Lobo Vergara (FCS), ratificó que será una reunión ampliada en el recinto si llegan varios representantes del interior.

En la Legislatura se abrirá la discusión política por la responsabilidad del aumento, pues el FCS cargó las tintas en el incremento del VAD y el FJV apunta a las políticas del Gobierno nacional.

Por su parte, el consejo deliberante de Andalgalá avanzó con una presentación judicial ante la respuesta del En.Re, que consideró extemporáneo el reclamo.

Según explicó el Intendente Alejandro Páez, la semana pasada, el Concejo Deliberante de Andalgalá, solicitó al En. Re mediante sesión, que realizara una revisión del cuadro tarifario de la luz, ante el gran incremento percibido. Al mismo tiempo solicitaron que no se corte el servicio a quiénes no pudieran pagar.

“Fue grande la sorpresa que no dimos al ver el documento que mandó el En. Re, expresando que se niegan a realizar la revisión del cuadro tarifario, asegurando de este modo que el incremento queda firme. Al mismo tiempo, se supo ayer que a las personas que no pueden pagar, ya les llegó el aviso preventivo del corte del suministro. “Las autoridades provinciales no mostraron la más mínima sensibilidad con quienes padecen esta situación. A esto se suma el hecho q no se dará más tarifa social”, dijo Páez.