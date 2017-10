Conocé las 5 series más vistas en Netflix

Netflix, poco a poco, se ha convertido en la plataforma de series y películas más influyentes en el mundo. Y es que con excelentes producciones propias, sin duda, se ganó el corazón (y el bolsillo) de quienes buscan distraerse con ficción.

Ya en 2011, la empresa tenía a más de 26 millones de suscriptores en todo el mundo, con lo que genera multimillonarios ingresos anuales.

Y esto es justificable cuando series como Stranger things, Orange is the new black o 13 reasons why están en la plataforma, pues fueron unas de las que tuvieron mayor éxito de sintonía.

Mientras la televisión convencional se jacta de haber tenido cierta cantidad de puntos de rating, Netflix mantiene el silencio… al menos hasta ahora.

De acuerdo con los datos de la empresa de consumo de contenidos, Parrot Analytics, existen datos que revelan cuáles son las series más visualizadas en la plataforma al menos durante septiembre pasado y, en el top uno, está una en la que participó un actor nacional.

En primer lugar se encuentra la serie Narcos, de 2015, que en primera instancia relataba la historia del reconocido narcotraficante Pablo Escobar, aunque ya en las últimas sesiones se basa en el Cartel de Cali, una de las organizaciones más peligrosas del mundo. En ella actúa el chileno Pedro Pascal.

En el segundo puesto quedó Stranger things, de 2016, que narra los acontecimientos que ocurren en un poblado estadounidense atacado por un extraño monstruo de otra dimensión.

De acuerdo al ranking, continúa Ozark, de julio de 2017, que relata la historia de un peligroso asesor financiero que, durante la trama, se vincula con un poderoso cartel mexicano.

En cuarto lugar quedó la serie de 2013, Orange is the new black, que cuenta los hechos que tuvo que vivir una mujer tras caer a la cárcel junto a su exnovia. En ella hay drama, romance y comedia.