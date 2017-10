Milagro Sala: "No puedo hacer el amor con mi marido por culpa de Gendarmería”

Milagro Sala rompió el silencio en Crónica TV y aseguró hoy que sufre "persecución de raza" y que también es víctima de "violencia de género".

Estas declaraciones fueron realizadas un día después de que se solicitara la elevación a juicio oral y público de la causa por tentativa de homicidio que la tiene como principal acusada.

La líder Tupac Amaru además dijo que está sufriendo maltrato con el gobierno de Gerardo Morales y aseguró que la justicia jujeña no tiene independencia y depende de los caprichos del gobernador. "Estoy sufriendo violencia de género, estoy sufriendo lo peor que puede sufrir un ser humano por mi color de piel", dijo.

Además, manifestó que es "la mujer más maltratada de la provincia" y contó que la acusan de cualquier cosa, y si alguien dice algo a favor de ella, la persiguen. "Si mañana voy a juicio, voy a ser condenada con o sin pruebas", precisó.

A pesar de sentirse perseguida y acosada, contó que resiste por los que "menos tienen" y que lucha por las necesidades de los compañeros que se quedaron sin trabajo. "Sufro persecución política, de género y de raza. Sin embargo, hay otros que están peor que yo, como la familia de Santiago Maldonado", aseguró.

En cuanto a su prisión domiciliaria, detalló que hay 26 efectivos en la puerta de su vivienda, 24 cámaras que la vigilan, un alambrado, la tobillera electrónica y tiene que salir tres veces por día para que la vean. "Estoy perseguida, no tengo gas. El lunes me quedé sin agua y sin luz. Fue el peor día de mi vida y yo vengo de muy abajo, sé lo que es prender fuego con leña", dijo.

Además aseguró que, debido a los controles en el predio, no puede tener intimidad con su marido. "Por Gendarmería no puedo hacer el amor con mi marido, no tengo intimidad".