Leandro Messineo se impuso en el Prólogo adjudicándose la malla líder

Leandro Messineo, integrante del equipo Raleigh Nitro de Buenos Aires, se quedó con el Prólogo que abrió la tercera edición de la “Vuelta Ciclística de Catamarca”, competencia que se extenderá hasta el día domingo 8 del corriente mes.

La actividad comenzó a vivirse en el circuito callejero del Predio Ferial con una imponente participación de 25 equipos y más de 150 pedalistas de diferentes partes del país como así también de los países vecinos de Paraguay, Chile y Bolivia, otorgándole un nivel internacional a la competencia deportiva.

Treinta fueron los pedalistas que lograron meterse en la final con el objetivo de adueñarse de la malla líder para la etapa que tendrá lugar hoy. De esta forma, Messineo impuso su andar desde la cuarta vuelta. Luego de mantenerse en las tres primeras el pelotón junto, el corredor de Buenos Aires, logró tomar ventaja en la cuarta vuelta junto a Javier Gastón sobre el resto de los ciclistas y terminar así adueñándose de la última vuelta y podio principal.

Catamarqueños

En cuanto a los pedalistas locales, fueron cuatro los que se metieron en la final. Se trata de Carlos Soto (Selección Argentina), quien fue el mejor tras finalizar en la séptima posición de la clasificación final. En tanto, Luciano Martínez y Dante Palacios (Agrupación Morena del Valle) terminaron en el 13° y 19° respectivamente y Oscar Gómez (Team Difunta Correa - Belén) en la 20° ubicación. Cabe mencionar que también estuvieron en la final, como integrantes de equipos catamarqueños, el entrerriano Catriel Soto 26° y el ruso Andrey Sartasov 6°.

“Se corrió como se planeó”

Una vez finalizado el Prólogo, LA UNION dialogó con el vencedor de la jornada, Messineo quien comentó “Contento por el resultado, la idea era ser protagonista y la verdad que nos encontramos con la malla. Se corrió como se planeó.”

Luego agregó “Fue duro por el viento, el terreno y el calor, venimos de una zona que no es tan calurosa y se sintió mucho, fue para todos igual”.

En cuanto a las aspiraciones el bonaerense mencionó “Llegué bien; por ahí no estoy acostumbrado a este terreno, no me favorece, pero no es excusa y vamos a hacer lo posible. Vamos buscar seguir siendo protagonistas. Mañana (por hoy) es otro día y arranca de lleno la Vuelta”.

Ganadores de las series

1° serie: 1) Juan Pablo Dotti ( Sep- San Juan); 2) Jorge Giacinti (Mirasal); 3) Leandro Messineo (Raleigh Nitro).

2° serie: 1) Enzo Luján (Selección Argentina); 2) Pedro González (Municipalidad de Pocito - San Juan); 3) Darío Paz (Municipalidad de Rawson - San Juan).

3° serie: 1) Darío Álvarez ( Sep - San Juan); 2) Juan Melivillo (Team Axion - Chamical); 3) Claudio Flores (Team Jusara - Kausay).

Clasificación Final

1) Leandro Messineo; 2) Javier Gastón; 3) Gerardo Tivani; 4) Pablo de La Barrera; 5) José Rodríguez Aguilar; 6) Andrey Sartasov; 7) Carlos Soto; 8) Ismael Laguna; 9) Duilio Ramos; 10) Luis Sepúlveda.

Cronograma

Hoy

1° Etapa: 15:30 - Vuelta al Ambato (Inicia y termina en Predio Ferial)

Sábado 7

2° Etapa: 15:30- Los Ángeles. Inicia en CIIC (Ex Hotel Sussex), y finaliza en la cima de la Cuesta de los Ángeles.

Domingo 8

3° Etapa:8:30- CRI- En Cuesta del Portezuelo.

4° Etapa: 15:30 - Predio Ferial