Corpacci inauguró obras en Paclín

La Gobernadora Lucía Corpacci inauguró hoy, en coincidencia con el Día del Camino, un importante tramo de la Ruta Provincial 9 en el departamento Paclín, un sector que se había visto seriamente dañado durante las últimas inundaciones. La mandataria inauguró además obras hídricas y de energía, que en todos los casos se ampliarán ya que forman parte de proyectos más grandes.

En la ruta se hizo repavimentación, señalización y bacheo, obra que se culminó en su primera etapa, y continuará hacia otras localidades.

Recibida cordialmente por el intendente Orlando Savio y el senador Marcelo Cordero Varela, la mandataria llegó acompañada por el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi; el ministro de Servicios Públicos, Guillermo Dalla Lasta; el administrador de Vialidad provincial, Hugo Naranjo y el administrador del IPV, Dante López Rodríguez, entre otras autoridades de los poderes Ejeutivo y Legislativo.

"La provincia va creciendo poco a poco con la ayuda y el empuje de todos, y eso es algo que yo quiero que los catamarqueños empecemos a tener en claro. No siempre me ha dado resultado, pero la verdad es que yo siempre intenté trabajar con todos los intendentes y con todos los municipios. Porque creo que quien gobierna, una vez que asume el Gobierno, tiene una única obligación, que e strabajar para todos, absolutamente para todos", señaló la Jefa de Estado, y explicó que "digo esto porque podemos ser de distintos signos políticos, pero en la mirada de defender nuestra provincia y nuestra localidad, tenemos que aprender a trabajar todos juntos".

Lucía reconoció que su modo de trabajar sin mirar el color político "a veces me dio resultado y a veces no", se mostró confiada en que esa conducta perdurrará: "yo sé que va a pasar el tiempo y podrán decir muchas cosas, pero nadie, ningún intendente, va a poder decir que lo he discriminado, persiguido o negado los mismos derechos que al resto. porque creo que toda la provincia es una sola".

Aludió a las elecciones de este mes al sostener que "hay una coyuntura política, pero nunca debemos perder el respeto hacia el otro, porque así debemos trabajar".

"En esta localidad la gente la pasó muy duro después de las inundaciones, y un ejemplo de cómo se debe trabajar fue ese momento, cuando el intendente nos acompañó y vimos qué podía resolver la provincia y qué podía resolver el municipio", ejemplificó.

Lucía celebró la renovación de la ruta, que "venía con problemas de hace mucho tiempo, y después de la lluvia terminó por destruirse del todo".

"Era una de las obras más importantes que teníamos en la provincia" anticipó que ahora vamos a terminar la ruta hasta Balcozna y hasta La Higuera para que todos puedan estar un poco mejor", añadió.

Lucía mencionó también las obras hídricas y de energía, y expresó su anhelo de "que podamos seguir trabajando todos juntos tiene que ser el anhelo de todos los catamarqueños. No son épocas fáciles, son épocas complicadas, y en épocas complicadas los hermanos tienen que estar más juntos que nunca para defender sus derechos y que nadie los lleve por delante".

Orlando Savio agradeció la presencia de la Gobernadora y destacó que "hemos logrado tener esta hermosa relación, que la sociedad ha reclamado siempre", y "estamos trabajando con todos los organismos provinciales" y eso "nos enorgullece a todos los paclinenses".