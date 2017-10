Argentina-Perú, eliminatorias: horario, TV y formaciones

El seleccionado argentino recibirá este jueves ante su par de Perú en la Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas. El choque será desde las 20.30, con el brasileño Wilson Sampaio como árbitro principal. Habrá televisación en directo de la TV Pública y TyC Sports.

Ambos equipos que tienen igual cantidad de puntos (24) y que intentan apoderarse de uno de los cuatro cupos directos que entrega el continente para asistir a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El representativo albiceleste figura hoy en la quinta colocación en la tabla de posiciones, con una diferencia positiva de gol (+1), condensada en 16 tantos a favor y 15 en contra. Esta situación le garantizaría provisoriamente una serie repechaje contra el ganador de la eliminatoria de Oceanía, que es Nueva Zelanda, tras dejar en el camino a Islas Salomon.

El combinado peruano, por su lado, viene de alcanzar tres éxitos consecutivos y está cuarto en la clasificación, con la misma diferencia de gol, pero mayor cantidad de tantos convertidos (26-25).

Perú además, no asiste a una Copa del Mundo desde España 1982 y llega a Buenos Aires con bajas considerables: el zaguero central Christian Ramos (ex Gimnasia La Plata) y el mediapunta Christian Cueva (San Pablo, Brasil) no jugarán por acumular sanciones.

Posibles formaciones

Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Ever Banega y Lucas Biglia o Leandro Paredes; Lionel Messi, Alejandro Gómez y Angel Di María; Darío Benedetto. DT: Jorge Sampaoli

Perú: Carlos Cáceda o Pedro Gallese; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Renato Tapia y Pedro Aquino; Jefferson Farfán y Andy Polo, Yoshimar Yotún y Edison Flores; Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Cancha: Boca Juniors

Arbitro: Wilson Sampaio (Brasil)

Hora de inicio: 20.30

Televisación: TyC Sports y TV Pública