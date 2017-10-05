La Ciudad

Se mantiene corte de energía eléctrica programado

La empresa Energía de Catamarca SAPEM detalló la suspensión de servicio eléctrico  a realizarse hoy según el siguiente detalle:

FECHA:                                JUEVES 05 DE OCTUBRE DE 2017

HORARIO:                          07:00 A 12:30 HS                                         

SOLICITADO POR:           EMPRESA A.T.C. CONSTRUCCIONES

DISTRIBUIDOR/S:            DISTRIBUIDOR SANTA MARTA 13,2kV

ALIMENTACION:              E.T. SUR (C.D. Nº:5)

MOTIVO:                            IZAJE DE APOYO HºAº Y CONEXIÓN DE NEXO LMT 13,2kV PARA ALIMENTACION DE NUEVA SETA PLAZA Bº SAN ANTONIO SUR. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA.

ZONA EN MT:                    DESDE E.T. SUR HACIA EL SUR ESTE HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA MANUEL NAVARRO Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS AV. LOS MINERALES.

USUARIOS:

LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS - DESTACAMENTOS POLICIALES, USUARIOS SINGULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS: Bº ALMIRANTE BROWN – Bº LUIS FRANCO – Bº SAN ANTONIO – Bº MADRE TERESA DE CALCUTA – Bº SANTA MARTA – Bº 50 VIV. SUR L.P. 38/05 – Bº 50 VIV. SUR L.P. 120/04 – B° 20 DE MARZO – B° JUAN DOMINGO PERON – B° 18 VIV SUR – B° 40 VIV SUR – B° 100 VIV SUR.

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