“La oposición busca dividir al peronismo y comprar la voluntad de la gente”

El candidato a senador por del departamento Paclín y actual presidente de la Cámara alta, Marcelo Cordero cargó contra la campaña política que lleva adelante el FCyS - Cambiemos, con miras a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

Durante el encuentro que mantuvo Cordero con dirigentes, militantes y jóvenes paclinenses vertió duros conceptos contra el trabajo político que llevan adelante los candidatos del arco opositor.

Sin dar nombres, el legislador acusó a la oposición de intentar comprar votos. “Utilizan el mismo método que hace 28 años: tratar de dividir al peronismo y comprar la voluntad de la gente. Ese ha sido el método de ellos (por la oposición) y creen que esta elección va a ser exactamente igual. Pero se vienen equivocando, el pueblo va a expresar una cuestión de necesidad política y no una cuestión de hambre”, manifestó.

En su discurso, Cordero mencionó además que sus adversarios políticos “juegan con la necesidad y con la pobreza que han generado ellos mismos en Paclín”.

Cordero pidió a la dirigencia votar a conciencia, “no es un pueblo ignorante, es un pueblo que quiere surgir, que quiere trabajo para sus hijos. Que quiere mejorar la calidad de vida. Es eso lo que buscamos nosotros”, a la vez que advirtió a los presentes que no se dejen “intimidar”, ni persuadir por la “necesidad de la billetera grande. Que no nos convenzan con dos pesos. Esa violencia institucional encarnada en el FCyS, la vamos a sacar nosotros, que estamos a la par de toda la gente defendiéndolos, cuidándolos acompañándolos ese día de la elección. No hay que tenerle miedo al futuro”.

Respaldo

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Senadores, respaldó a los militantes del FJV y a la juventud de Paclín, y aseguró: “nuestro corazón es más grande que el bolsillo de ellos, no nos dejemos comprar. Que el próximo 22 de octubre, nos encontremos todos unidos y más fuertes para proyectarnos al 2019 con muchas ganas”, finalizó.

Inaugaración

Por otra parte, Cordero destacó la voluntad política de la gobernadora Lucía Corpacci para concluir los trabajos de la Ruta provincial N°9.

El acto de inauguración de la obra se realizará hoy en la localidad de la Merced, Paclín, en donde además sesionará la Cámara de Senadores.

“Es una de las obras más importantes y significativas para el departamento”, manifestó el legislador e invitó a acompañar a la gobernadora en la inauguración.