Catamarca Ajedrez pone en marcha este sábado la 7° fecha del Anual

En la plaza de Villa Cubas se concretará este sábado 7, la séptima fecha del Campeonato Anual catamarqueño de Ajedrez por categoría. Las inscripciones iniciarán a las 14.30, para dar inicio a las 15.00.

De esta forma, se realizarán cinco torneos paralelos que se detallan: Categoría Sub 10, categoría Sub 14 , categoría Sub 18, categoría Aficionados y Categoría Libre Mayor.

Premiación a los tres primeros de cada categoría, más los premios especiales, mejor supra 60 años y femenino.

El costo de inscripción será de $ 20 para los niños y $ 50 para mayores. Se jugará por sistema suizo a cinco rondas, con un ritmo de 15 minutos más tres segundos, por jugador.

Campeonato

Mayores: 1) Daniel Maldonado 22 ½pts; 2) Mariano Menéndez18 pts; 3) Juan Carlos Farías Castellanos 17 ½ pts.

Aficionados: 1) Carlos Zavaleta 23 pts; 2) Gabriel Aranda 21 ½ pts; 3) Marcos Arévalo 17 ½ pts.

Menor Sub 18: 1) Alexis Nieva 17 ½ pts; 2) Valentina Medina 15 ½ pts; 3) Ezequiel Casco 15 ½ pts.

Menor Sub 14: 1) Thiago Seco Ordoñez 22 pts; 2) Javier López 16 ½ pts; 3) Walter Rosales 14 pts.

Menor Sub 10: 1) Gianluca Dusso 18 ½ pts; 2) Ingrid Seco Ordoñez 18 pts; 3) Franco Camilo Moya Andrada 12 pts.

De esta manera Catamarca Ajedrez invita a participar a todos los entusiastas del juego ciencia.