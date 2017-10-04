Corte de energía programado para el día jueves

Desde la empresa EC SAPEM Catamarca un nuevo corte de energía programado para el dia jueves 5 de octubre, que comenzará partir de las 07.00 horas y se prolongará hasta las 12.30 del mediodía.
Comunicado de la empresa:
SOLICITADO POR: EMPRESA A.T.C. CONSTRUCCIONES
DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR SANTA MARTA 13,2kV
ALIMENTACION: E.T. SUR (C.D. Nº:5)
MOTIVO: IZAJE DE APOYO HºAº Y CONEXIÓN DE NEXO LMT 13,2kV PARA ALIMENTACION DE NUEVA SETA PLAZA Bº SAN ANTONIO SUR. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA.
ZONA EN MT: DESDE E.T. SUR HACIA EL SUR ESTE HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA MANUEL NAVARRO Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS AV. LOS MINERALES.
USUARIOS:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS - DESTACAMENTOS POLICIALES, USUARIOS SINGULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS: Bº ALMIRANTE BROWN – Bº LUIS FRANCO – Bº SAN ANTONIO – Bº MADRE TERESA DE CALCUTA – Bº SANTA MARTA – Bº 50 VIV. SUR L.P. 38/05 – Bº 50 VIV. SUR L.P. 120/04 – B° 20 DE MARZO – B° JUAN DOMINGO PERON – B° 18 VIV SUR – B° 40 VIV SUR – B° 100 VIV SUR.