“Quieren archivar la causa de mi hermano y no lo vamos a permitir”

Luisa Roldán dialogó con este medio, y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la muerte de su hermano Cristian Marcos “Chispiao” Roldán quede impune, ya que el fiscal a cargo de la causa, le comunicó que el expediente podría ser archivado por falta de pruebas.

“Voy a hacer una presentación porque quieren cerrar la causa, me voy a presentar como querellante junto a mi abogado Germán Bordón”, expresó Roldán.

“Nosotros vamos a presentar y plantear que aparte de ser un abandono de persona, hubo torturas, por lo que vamos a solicitar un cambio de carátula”.

“El fiscal me dijo que posiblemente nos cerrarían la causa, porque ellos no ven nada que involucre a la policía como responsable de la muerte de mi hermano, mientras estuvo en la comisaría”, detalló.

“Yo le contesté que mi hermano ingresó caminando, sano, ingresó bien y de ahí salió con una cuadriplejía y una septicemia”.

“Somos varios los que nos encontramos pidiendo justicia por el mal proceder de la policía, no pueden obrar de manera tan impune. Mi hermano, si bien es cierto, tuvo problemas en su momento, cumplió su condena ante la sociedad, no debía nada, pero yo no veo la necesidad de haberlo golpeado tanto hasta llevarlo a la muerte. Y como trofeo le quemaron la ropa, el Comisario Diarte le quemó la ropa”, relató.

El Caso

Cristian Marcos Roldán ingresó arrestado el 23 de marzo a la comisaría Décima. Estando allí, empezó a sentir problemas en su salud, por lo que solicitó ser atendido por médicos, situación que se repitió varias veces. Pero no fue hasta el 27 de marzo que, debido al deterioro en su salud, fue llevado de la comisaría al Hospital San Juan Bautista.

Roldán tenía 35 años, y murió el 9 de Abril, tras haber permanecido trece días en estado de coma. Previamente había sido arrestado y, para su familia, existió responsabilidad policial, ya que según su versión, no habrían solicitado la atención médica, y se encuentran también en condiciones de afirmar que hubo apremios.

Roldán había sufrido dos paros cardíacos previos a su fallecimiento, posteriormente se ordenó que se le realice autopsia y, según el informe del médico forense, la causa de muerte fue “una falla multiorgánica debida a una septicemia generalizada ,causada por un síndrome meníngeo”.

La causa luego fue girada al fiscal Juan Pablo Morales, quien tenía a cargo la investigación de la causa por lesiones y que había solicitado que siga arrestado debido a los antecedentes penales de Roldán.

Finalmente, la causa no prosperó y podría ser enviada a archivo.