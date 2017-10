Corpacci entregó más de un centenar de viviendas en el proyecto urbanístico Ribera del Valle

La Gobernadora Lucía Corpacci entregó 126 soluciones habitacionales, en un acto realizado ante vecinos de diferentes barriadas, en el corazón del proyecto urbanístico Ribera del Valle.

De las casas entregadas, 40 son mejoramientos de la dirección de Promoción Comunitaria y están distribuidas en diferentes barrios de la ciudad capital (Montecristo, Mi Jardín, Parque Sur, Eva Perón y Ribera del Valle).

Las restantes 86 son viviendas ubicadas, en su mayoría, en la zona donde se concretó el acto, y fueron construidas con fondos del programa “InfraBas”.

Al hablar a los vecinos, la primera mandataria expresó que “recuerdo la primera vez que vine a este barrio, hace ya diez años, cuando estaba en Desarrollo Social... y tengo presente que muchos vecinos me decían ‘Usted viene ahora y después no va a venir más’. Y esa vez vi gente viviendo en muy malas condiciones, malas condiciones en serio, como vi en muchos lugares de la ciudad. Aunque parezca mentira, se ve menos en el interior. A veces la gente la pasa peor en la Capital que en el interior provincial. Recuerdo una familia que vivía en una carpa, gente que vivía debajo de un nylon y no tenía nada más”.

“Hoy miro el barrio y pienso cuánto hemos hecho junto con ustedes. Este barrio no tenía luz, no tenía cloacas, no tenía agua, no tenía cordones cuneta, no tenía asfalto. Se hizo una gran cantidad de viviendas, se hicieron dos salones multiuso, un centro de integración familiar, dos escuelas que se están construyendo”, destacó.

La jefa de Estado reconoció luego que “así como esto me da mucha satisfacción quiero decirles que otras cosas me siguen angustiando, porque cuando uno plantea la cantidad de viviendas que se hicieron en estos casi seis años tiene que decir que se hizo mucho, pero en realidad queda mucha gente sin respuesta. Le ponemos el alma a esto, hacemos todo lo que podemos, tanto la Secretaría de la Vivienda como el Instituto Provincial de la Vivienda, hacemos todo lo posible para poder darles una solución”, explicó, para recordar que construir cada casa lleva tiempo y no hay preferencias a la hora de entregarlas.

La Gobernadora recordó que antes “las viviendas se licitaban, el que podía aportar más era el que se llevaba la vivienda: lo tienen que tener en claro porque esas son las cosas que marcan la diferencia, eso es lo que cambió en Catamarca. Nosotros tenemos un padrón único”.

“Les puedo decir que vamos a seguir trabajando, junto a ustedes y por ustedes, por las necesidades de todos aquellos que aún están esperando. Pero necesitamos estar más fuertes y más juntos que nunca, hasta que no nos quede ningún catamarqueño que necesite una casa”, concluyó.