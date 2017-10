“No se puede licitar Potrero del Clavillo porque no se terminó el proyecto”

El Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas-Gastona-Medina, llamada sintéticamente Potrero del Clavillo por el nombre de su obra de cabecera (la represa), en el límite de las provincias de Catamarca y Tucumán, es quizá la obra insigne con que se presentó el Plan Belgrano en Catamarca. Incluso se realizaron encuentros donde funcionarios nacionales mostraron en qué consistía el proyecto, pero lo cierto es que hasta la actualidad dicho proyecto ni siquiera ha sido finalizado, a pesar de que el Gobierno Nacional anunció su incorporación en los presupuestos del 2017 y 2018.

Consultado por la prensa respecto de cuál es el estado actual de Potrero del Clavillo, el ministro de Obras Públicas de Catamarca, Rubén Dusso, dijo que se encuentra en “stand by”. El funcionario recordó que se trata de una obra entre las provincias de Catamarca, Tucumán y la Nación y explicó que “nuestra provincia ha cumplido a la Nación con las cosas que tenían que ver con nosotros. Tucumán tiene a cargo el estudio y proyecto de la obra de aguas abajo, que se llama Naranjal y todavía no la ha terminado y cuando ellos terminen de cumplir, entonces el proyecto estará terminado”.

Ante esta situación, el titular de la cartera de Obras Públicas indicó que no está en condiciones de decir cuándo se pondrá en marcha la mega obra “porque cuando el proyecto esté en condiciones, va a ser sometido por la Nación a la nueva forma de contratar, que es la participación pública privada para ver si hay interés de financiar este proyecto”.

La obra fue incluida por el Gobierno nacional en el presupuesto 2017 y en su última visita a Catamarca, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, volvió a anunciar su inclusión en el presupuesto del próximo año. Incluso se había anunciado la licitación de la misma para medidados de 2017 pero sin proyecto finalizado, esto no puede suceder. “La Nación nos dijo a nosotros que antes de mediados de año iba a licitar la obra pero no tiene posibilidad de licitarla porque el proyecto no está terminado” indicó Dusso.

Empresas interesadas

Respecto de la financiación del complejo Hidroeléctrico que cuando se presentó tenía una inversión de US$ 1.100 millones, el Gobierno nacional optó por la participación pública-privada, una herramienta aprobada en 2016 por el Senado de la Nación que, básicamente, establece un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado. Es decir, permite que el sector privado pueda financiarlas y que se repague con un diferimiento muy largo (8 a 12 años, dependiendo de los casos).

En este sentido, el representante técnico del Plan Belgrano en Catamarca, Nicolás Lindow, indicó que “ya se han presentado cuatro empresas oferentes para hacerse cargo”. Agregó que “hay dos empresas españolas, una empresa italiana y una china que están interesadas en este proyecto, pero para poder hacer la oferta, necesitan el proyecto completo”.