Quiso retirar su automóvil del corralón y ya era chatarra

Un hombre de apellido Sosa, pide al intendente Raúl Jalil una solución, ya que su automóvil fue trasladado sin motivo aparente al corralón Municipal, y al querer recuperarlo luego de unos años, solo encontró chatarra.

Sosa contó que se encontraba cumpliendo una condena en prisión, de dos años, en la provincia de La Rioja, y al regresar, sus familiares le comunicaron que su automóvil había sido trasladado al corralón.

“La doctora Ruth Castro, me dijo que me fije en qué corralón estaba, por lo que me fui hasta la gruta y no estaba, después fui acompañado de mi hijo, que hace poco se quitó la vida, hasta el Pantanillo y ahí estaba el auto, totalmente desmantelado, no le quedó ni un tornillo”, manifestó.

“Yo a la justicia ya le pagué muchísimos años, no le debo nada, ahora la justicia está en deuda conmigo, estoy reclamando algo que es mío, y de mis hijos, quiero respuestas, no quiero que lleguen las elecciones y me tenga que encadenar en la calle para que me escuchen”, agregó.

“Mi auto está en el desarmadero, es un pedazo de fierro, todavía no tengo ninguna respuesta, necesito una solución, soy un ciudadano que también tiene derechos, cometí errores, pero los tiempos cambian, y quiero que me devuelvan lo que es mío”, finalizó.