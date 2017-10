Cayó un alumno desde un poste de más de cuatro metros y está internado

De acuerdo con lo expresado por Diego Leiva, director normalizador del establecimiento escolar, el estudiante de 15 años que cursa el tercer año del ciclo básico, se trepó con ayuda de algunos otros compañeros hacia un poste de casi 4 metros de altura y tras agarrarse de una mampostería que se rompió, el adolescente impactó en el suelo.

“Se llamó al Same y se pudo observar que no tenía quebraduras expuestas, ni sangre a la vista, aunque sufrió un fuerte golpe. Perdió el conocimiento por un momento y al volver en sí sufrió una crisis de nervios por lo que fue asistido y ahora está internado. Tratamos de extremas las medidas pero los chicos no toman conciencia de las consecuencias”, expresó el docente.