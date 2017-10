Encadenado frente a Casa de gobierno

Se trata de Antonio Vega, un ex trabajador de una cooperativa quien aseguró que lo intiman desde la AFIP a saldar el pago de todos los aportes más sus respectivos intereses, situación que afecta no solo a él sino a muchos otros ex empleados que brindaban servicios en diferentes cooperativas de Capital y del interior provincial.

Tras el problema con el AFIP por no hacer aporte a las retenciones, Vega aseguró que desde la Secretaria le aseguraron que “no pueden gestionar nada porque los papeles fueron extraviados. Me están generando un daño inmenso”, expresó el damnificado.