Joven fue trasladado de urgencia tras ser baleado por un agente de policía

Ayer, alrededor de las 17, un joven de 33 años fue herido de tres disparos por un agente de policía, en un puente en construcción, en la localidad de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa.

En el lugar, César Barquino terminó recibiendo tres disparos por un arma de fuego, percutados por un agente de policía identificado como Alexander Rodríguez de 25 años, quien se encontraba fuera de servicio, y en estado de ebriedad.

Fuentes consultadas por LA UNION informaron que la víctima se encontraba junto a otras personas, pasando el día, ya que horas antes, se había habilitado el puente y la gente arribó a sacarse fotos.

Según comentó una testigo a este medio, el agente llegó en su automóvil, hasta donde se encontraban los jóvenes y luego de discutir, sacó su arma reglamentaria, y realizó cinco disparos contra un hombre de apellido Páez, sin lograr herirlo, y luego tres disparos que impactaron en Barquino.

Otras jóvenes que se encontraban en el lugar también fueron amenazadas por el policía.

Los testigos, denunciaron a este medio que la policía llegó rápidamente al lugar y luego de detener al autor, comenzaron a recoger los casquillos, sin esperar los peritos, y que ni siquiera se lo llevaron esposado.

Los jóvenes se encontraban desarmados y escuchando música en la vía pública, cuando fueron increpados por Rodríguez.

Todos los involucrados fueron trasladados hasta la dependencia donde permanecieron largas horas prestando declaración, incluyendo a un grupo de obreros que se encontraban trabajando en el puente.

Barquino fue trasladado de urgencias hasta el Hospital San Juan Bautista de esta Capitaldonde los médicos trataron de estabilizarlo.

Uno de los disparos habría impactado en su pantorrilla, y otros dos en su ingle.

Indignación

Un grupo de familiares de la víctima y otros testigos manifestaron su malestar por las redes sociales, ya que temen que la policía local actúe a favor del agente.

“Nosotros veníamos de San Pedro de Guasayán porque habían habilitado el puente, y nos pusimos a escuchar música, y sacarnos fotos, la estábamos pasando bien hasta que llegó esta persona”, dijo una de las jóvenes que también fue amenazada y apuntada con el arma.

“La policía vino y levantó todos los casquillos que quedaron por los disparos, limpió la sangre que había, y quieren hacer circular la versión de que nosotros lo fuimos a buscar por su casa, y eso no es verdad”, puntualizó.

“Todo se llevó a cabo a plena luz del día, hizo varios disparos al aire, los obreros que estaban en el lugar intentaban ayudar, pero al verlo disparar para todos lados, se asustaron. Nosotros logramos auxiliar a nuestro amigo porque estaba tirado en el suelo, lo subimos al auto y llegamos hasta la plaza, donde nos encontró la ambulancia, y después lo llevaron al hospital”, continuó.

“Esta persona es violenta, no puede portar un arma, espero que esto no quede impune y que no se lo encubra, ya que no le importó si hería a todas las personas que estaban en el lugar. Podría haber sido peor”, finalizó.

