En un aburrido encuentro, Atlético Tucumán empató con Belgrano

Atlético Tucumán no pudo coronar con la victoria la semana de los festejos por su cumpleaños 115, mientras que el director técnico Ricardo Zielinski vivió el partido con sensaciones encontradas debido al vínculo sentimental que tiene con Belgrano, al que enfrentó por primera vez tras dirigirlo durante seis temporadas y llevarlo a Primera en 2011 venciendo en la Promoción a River.

El mayor mérito de ambos equipos fue que nunca se conformaron con el empate y aunque les costó llegar al arco rival buscaron hasta el final, especialmente por el lado del local que después de los cambios de jugadores y de esquemas tácticos que ensayó Ricardo Zielinski mostró su mejor cara.

Con este resultado ambos equipos suman cinco puntos en igual número de presentaciones, aunque lo preocupante para Atlético Tucumán es que acumula cuatro presentaciones sin ganar y observa como su promedio comienza perder consistencia.

Síntesis

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Nicolás Romat, Yonathan Cabral, Franco Sbuttoni y Nahuel Zárate; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Freitas y David Barbona; Ismael Blanco y Gervasio Núñez. DT: Ricardo Zielinski.

Belgrano: Lucas Acosta; Sebastián Luna, Erik Godoy, Cristian Lema y Marcelo Benítez; Leonardo Sequeira, Federico Lértora, Santiago Martínez Pintos y Juan Brunetta; Jonathan Ramis y Tobías Figueroa. DT: Sebastián Méndez.

Cambios: en el segundo tiempo, al comenzar Mauricio Affonso por Núñez (AT), 16m Hernán Hechalar por Zárate (AT), 21m Favio Alvarez por Blanco (AT), 24m Matías Attis por Ramis (B), 31m Fabricio Brener por Sequiera (B).

Amonestados: Cabral (AT); Ramis, Brunetta, Lértora y Lema (B).

Árbitro: Darío Herrera.

Cancha: Monumental José Fierro, de Atlético Tucumán.