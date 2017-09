Rojas protagonista del video de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018

La judoca catamarqueña, Mikaela Rojas, protagonizó de un video promocional de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se llevará a cabo en Argentina, previa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Mi relación con el judo fue amor a primera vista. Al principio a mi papá no le gustaba, tenía miedo de que me lastime, pero como vieron que no pasaba nada me dejaron que siga. El judo no es violencia, es controlar la fuerza”, comenta Mika en la filmación.

“Mikaela Rojas, conocida como la Pequeña gigante de la Provincia de Catamarca, nos dice que el judo le ha enseñado a caer ya levantarse de nuevo y ser una mejor persona y un mejor atleta” dice la descripción del video.

