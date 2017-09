Conocé los 5 grandes arrepentimientos de las personas antes de morir

Muchas de ellas relacionadas con la familia, el trabajo, y su tiempo libre.

"Cada paciente encontraba su paz antes de partir", dicta una de las oraciones con las que comienza su historia personal, en el libro "Los cinco grandes arrepentimientos de los moribundos". Ware pudo reflejar su experiencia y así llegar a las cinco frases terminales:

1. "Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida siendo fiel a mis sueños, no a la vida que otros esperaban de mí".

"Éste era el lamento más común de todos. Cuando las personas se dan cuenta de que su vida está a punto de terminar, pueden mirar atrás con claridad y es fácil ver cuántos sueños no han sido realizados. La mayoría de la gente no había cumplido aún ni la mitad de sus sueños e iban a morir sabiendo que esto se debía a las elecciones que habían o no habían hecho durante su vida".

2. "Desearía no haber trabajo tan duro".

"Cada paciente de sexo masculino que cuidé decía lo mismo. Se perdieron la juventud de sus hijos y la compañía de sus parejas. Las mujeres también se arrepentían de esto, pero como la mayoría eran de una generación anterior, muchas de las pacientes de sexo femenino no habían tenido que sostener la familia. Todos los hombres que cuidé lamentaban profundamente haber gastado su vida en torno al trabajo", escribió.

3. "Ojalá hubiera sido capaz de expresar mis sentimientos".

"Muchas personas no expresan sus sentimientos con el fin de mantener la paz con los demás. Como resultado, nunca se convirtieron en lo que eran realmente capaces de llegar a ser. Hay muchas enfermedades que desarrollan sentimientos de amargura y de resentimiento", afirmó la ex enfermera.

4. "Ojalá me hubiera quedado en contacto con mis amigos".

"Muchas personas se dan cuenta del real valor de los amigos a solo semanas de morir. Mucho de ellos fueron quedando en el camino debido a la rutina, que muchas veces aleja a las personas porque no queda tiempo".

5. "Me gustaría haber sido más feliz".

"Este es uno sorprendentemente común. Muchas personas no se dan cuenta hasta el final de que la felicidad es una opción. Han permanecido estancados en viejos patrones y hábitos. El conocido confort o familiaridad se sobrepuso a sus vidas tanto física como emocionalmente. El miedo al cambio los dejó haciendo creer a otros, y a ellos mismos, que eran felices, pero cada vez las risas y las tonterías tardaban más tiempo en aparecer en sus vidas".