Sigue jugándose la fecha 13 de las Chacras en La Banda

Esta tarde en Banda de Varela, más precisamente en la cancha de Coronel Daza, se jugará un solo partido, que dará continuidad a la fecha 13 del Torneo Anual en la Primera A, denominado “30 Años de Radio Valle Viejo”.

El partido tendrá relevancia en los dos polos de la tabla de posiciones y los protagonistas serán el Deportivo Sumalao y Obreros de San Isidro. El equipo de Sumalao es el último de la tabla de posiciones y está comprometido con el descenso. En tanto que Obreros es el escolta de San Martín y si gana, alcanza la línea del “Santo”.

Programación

Banda de Varela

16.15: Sumalao. Obreros.

Todo listo para la séptima del fútbol en Belén

El próximo domingo se estará jugando la séptima fecha del Torneo Anual de la Liga Belenista de Fútbol. La misma tendrá lugar en dos escenarios.

Cabe destacar que no se programó en Sub 15 y en reserva, ya que será sede de la Zona C del Campeonato Provincial de Fútbol Sub 15, hoy y el fin de semana. Por eso la fecha 11 se programará en la reunión que viene, que se realizará en la Liga.

Programación

Cancha de San Luis

12:00 HS. – San Antonio (LT) vs Tiro (L)

14:00 HS. – Racing vs El Arenal

16:00 HS. – Tiro (B) vs San Antonio(B)

Cancha de Peñarol

14:00 HS. – Santa Rosa vs Nueva Chicago

16:00 HS. – Peñarol vs San Luis