Oscar “Metralleta” Chayle decidió no viajar a EE. UU

El púgil catamarqueño Oscar “Metralleta” Chayle, no viajó a Estados Unidos. A la hora de firmar el contrato no era lo que se había estipulado y de esa forma el invicto súperwelter tomó la decisión de no viajar.

Luego de un par de reuniones con la gente que trabaja con Óscar De La Hoya, se frustó el sueño de viajar a los Estados Unidos para Oscar “Metralleta” Chayle, que seguramente seguirá trabajando y dedicándose de lleno a esta disciplina, a la espera de otras posibilidades que le permitan continuar creciendo deportivamente.