“Los políticos solo piensan seguir chupando la teta del Estado y no en la industria”

El vicepresidente de la Unión Industria y titular de Confecat, Carlos Muía habló sobre las dificultades diarias que debe superar el sector que representa y cargó duro contra los funcionarios provinciales por la supuesta falta de políticas públicas para amortiguar la crisis industrial.

“Los políticos tienen la lengua rápida, que va explotar la provincia, me voy a cuidar que no explote una bomba cerca de mi empresa. Hay que remitirse a los números de cómo está la generación de empleo privado”, disparó molesto Muía. Estas declaraciones surgen en respuesta de los dichos del ministro de Producción Raúl Chico que, días atrás, aseguró que la provincia está pronta a una explosión productiva y consideró entre otras cosas que el sector no estaría pasando por una de sus peores crisis.

Muía también reclamó al Gobierno de la provincia que convoque profesionales para conformar el gabinete. Y dijo que en la medida en que no se profesionalice el gabinete, habrá declaraciones que nada tienen que ver con la realidad del sector industrial, opinó.

“Medio gabinete está haciendo política porque es el paso necesario para luego ser legislador. Están de paso, mirando cómo van a vivir el resto de sus vidas, hasta que se les toque jubilarse. Mientras tanto, siguen chupando la teta del Estado, cuando tendrían que ponerse de acuerdo en cómo hacer políticas vinculadas, en este caso, al sector industrial; políticas consensuadas entre el Estado provincial y los partidos mayoritario”, manifestó.

Por otra parte, el propietario de Confecat desmintió que vayan a producirse despidos y dijo que se ha comunicado a la gente de las vacaciones con goce de haberes, para realizar un mantenimiento preventivo.

“Los dichos en contra de la empresa quizás tengan que ver con el periodo electoral o con alguna interna política. Creo que deberían preocuparse para que la provincia tenga un perfil productivo y no perder el tiempo en estas pavadas. Si no suspendimos en 2015 y 2016 que fueron muy bravos, intentaremos no hacerlo en 2017 y 2018 donde estamos viendo algunos signos de reactivación”, sentenció.