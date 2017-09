Diputada nacional kirchnerista dijo que el Plan Belgrano es un organismo “fantasma”

La diputada nacional kirchnerista Verónica Mercado, cargó con duras críticas contra el Plan Belgrano que impulsa el gobierno nacional, y dijo que el Plan no existe como política de Estado.

“El Plan Belgrano era una promesa que iba cambiar la vida de los argentinos; especialmente, de las provincias postergadas. Sin embargo, no ha modificado la vida de nadie y es un organismo fantasma”, disparó Mercado.

La legisladora nacional dijo que no tiene, ni se puede precisar cuál será el presupuesto con el que va funcionar el Plan Belgrano.

“Lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo: el Plan Belgrano no existe. Incluso hemos solicitado en varias oportunidades a través de pedido de informe al jefe de Gabinete Marcos Peña, pero no tiene respuestas. Es claro que no tiene ningún tipo de aplicaciones el Plan, y no hay obra de infraestructura es un ‘marketin’ puro”, concluyó.

Catamarca entre las más perjudicadas

Por otra parte, la diputada Mercado se refirió a los lineamientos del anteproyecto del Presupuesto 2018, y dijo que Catamarca se encuentra entre las provincias que recibirá menos recursos.

“Este es un presupuesto de ajuste y endeudamiento, y no lo decimos como algo conspirativo contra el Gobierno nacional. Sabemos que ,a pesar que nos dicen lo contrario, que no es un presupuesto que ajusta, sino que se busca el crecimiento, está claro que el único crecimiento que estamos viendo es el de la deuda”, expresó.

En esa línea, la legisladora nacional señaló que Catamarca se encuentra entre las provincias más perjudicadas por el presupuesto 2018. Y dijo que hay una discrecionalidad en el reparto presupuestario favoreciendo a las provincias gobernadas por Cambiemos o por gobiernos afines a este espacio político.

“Venimos advirtiendo que no es bueno para la democracia y para el federalismo someter a los Gobernadores a esta especie de apriete o extorsión, a cambio de los votos en el Congreso. En el caso de Catamarca y con respecto a otras provincias está en la misma situación que San Luis, Santa Cruz y Formosa que son las más perjudicadas por el recorte de partidas en el presupuesto 2018. En el análisis del anteproyecto vemos claramente que existe una mayor transferencia de recursos a la provincia de Buenos Aires”, manifestó.

Finalmente, Mercado señaló que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación presenta una mayor caída, porque va recibir un 17 % menos que en 2017. “Esto, en la práctica va significar un aumento en la tarifa para los usuarios, y en el caso de los catamarqueños, mal podemos esperar la recuperación económica si estamos asfixiando las industrias, destrozando el bolsillo de la gente”, sostuvo.