Autoridades del interior se reunieron con el EN. Re para tratar el tema del “tarifazo”

Durante la mañana de ayer, se realizó una reunión entre la comisión de servicios públicos, con representantes de Santa María, el Intendente de San José, Concejales de la Municipalidad de Belén, y algunos usuarios, donde plantearon la misma problemática que Andalgalá, con respecto al aumento en las tarifas de energía.

El Diputado Luis Lobo Vergara dijo: “Se planteó la preocupación por la mala calidad del servicio de la empresa de energía, la ausencia y la inoperancia del ente regulador de servicios públicos (EN. Re) que no controla a la empresa ni defiende a los usuarios, donde nos pidieron concretamente que acompañemos acciones judiciales con medidas cautelares en contra de la empresa”.

Vergara dijo que estudiarán la documentación acompañada y que luego la comisión tomará una decisión, que consta en convocar la empresa y al EN. Re para que den explicaciones sobre esta problemática.

A su vez, dijo que hay “mucho enojo” por parte de los actores de cada Municipio, ya que cada uno habría invitado al EN. Re para hablar sobre la cuestión, pero que los mismos no asistieron a ninguno de los municipios, y solo enviaron notas donde explicaban el cuadro tarifario o una parte de esto.

“Lo concreto es la preocupación y la incertidumbre que manifestaron los ciudadanos de los departamentos de Belén, Andalgalá y Santa María por la cuestión tarifaria, también son casos ejemplificativos de la sobreevaluación y la sobrefacturación que estaría haciendo la empresa con algunos usuarios donde, sin ninguna razón aparente, estarían recibiendo dos o tres veces más consumo del que tenían histórico” dijo Vergara.

Explicó que la tarifa social termina siendo “más cara” que la tarifa plana y que “esto se vio en el mismo cuadro tarifario”, cuestiones que “no deberían pasar y deberían haber sido resueltas y contenidas por el EN. Re”.

A su vez, en diálogo con LA UNION, el presidente del EN. Re, Augusto Acuña, dijo que no hubo un resultado concreto, ya que “se plantearon diferentes problemáticas”. Explicó que algunas personas reclamaron que tiene problemas en la facturación de la boleta, que otros pidieron explicaciones sobre el cargo fijo que se implementó, y que la misma es una resolución nacional.

“Mucha gente se fijaba en función del consumo del bimestre anterior, cuando en realidad se tienen que fijar en el mismo bimestre del año anterior, porque los precios son estacionales y hay precios que la Nación fija para las distintas estaciones”, dijo.

Acuña explicó que debido al “invierno largo”, aumentó el consumo de energía eléctrica, sobre todo en el interior de la provincia.

“Las tarifas tienen que ver con el consumo y no entraron dentro del plan ahorro, la Nación es la que fija esto. No hubo ningún incremento del valor agregado de distribución, ese valor lo fijo yo en audiencia pública y esto no sucedió”, concluyó.