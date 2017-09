Enérgica respuesta del oficialismo a las críticas del FCyS por el complejo Valle Chico

La diputada provincial del FJV, Cecilia Guerrero, salió al cruce de los cuestionamientos realizados por la oposición sobre el mega complejo Valle Chico.

“Cuando la oposición intenta instalar falacias, es porque está desesperada ante el inminente desastre electoral que sufrirán en octubre. Y es lo que procura hacer la diputada Verónica Rodríguez Calascibetta, tergiversando la realidad e intentando ocultarla”, denunció.

La legisladora le recuerda a su par del FCS- Cambiemos que la obra de la Escuela Primaria de Valle Chico se encuentra finalizada en su ejecución, y que comenzará a funcionar en el ciclo lectivo 2018. “Si Rodríguez Calascibetta (Verónica) no recorrió el complejo habitacional y no la vio, es ignorancia, y si no la quiso ver, o viéndola, la desconoce, incurre en mala fe”, sentenció.

Al tiempo que le hace saber también que si el Jardín de Infantes no pudo terminarse fue por “la irresponsabilidad de la empresa de uno de sus socios políticos, el Ing. Fernando Capdevila, que fuera adjudicataria de la obra en el año 2014 y que la abandonara, por lo cual la Provincia debió rescindir el contrato de obra y realizar una nueva licitación para terminarla. Actualmente esta obra se encuentra en plena ejecución”.

Guerrero comentó que, respecto al Centro de Salud y al Destacamento Policial, que objeta la legisladora de la oposición, solicita que se “alguien le avise” a que estas obras se encuentran próximas a licitarse. “Además debiera conocer que se encuentran concursadas y próximas a iniciar su ejecución la obra de tres playones deportivos en el mismo complejo habitacional de Valle Chico”, detalló.

“Olvida la diputada Rodríguez Calascibetta que además de las 1000 viviendas ya entregadas y habitadas por familias catamarqueñas, la Provincia construyó el puente de acceso a Valle Chico.

Las viviendas cuentan con cisterna propia de agua potable, con una planificación urbanística sin precedentes en Catamarca, con servicio de cloacas, con anchas calles y avenidas asfaltadas o con adoquines”, describe sobre el mega complejo habitacional.

Para Guerrero las declaraciones públicas de los miembros del FCS-Cambiemos es producto de la desesperación por el resultado electoral adverso de las PASO.