“Ya le ganamos al líder, queremos volver a hacerlo”

El pasado domingo, Policial pasó la prueba de fuego, que fue jugar ante Vélez de San Ramón y le ganó por 3 a 0, resultado que lo posiciona en zona de clasificación.

El que completó la victoriafue el defensor Matías Sacco, que luego del partido dialogó con un enviado del diario y comenzó diciendo: “Fuimos más contundentes que en los partidos pasados y eso nos venía faltando. Hubo partidos en que jugamos bien, pero pecamos en eso, en no poder cerrar los partidos, tuvimos errores groseros e intentamos no volverlos a tener”.

Luego dijo: “Queríamos volver a la posición que estábamos y pelear de vuelta. Lo pudimos hacer y ahora vamos a pelear de otra forma lo que queda de esta fase de grupos”.

El defensor también se refirió al flojo arbitraje del referí del encuentro, Juan Aguilera, señaló: “Estamos acostumbrados a esto, cobró faltas donde no debía, tuvo errores groseros, pero pudimos sacar el partido adelante y lo del árbitro pasó desapercibido”

También comentó hace cuánto no convertía un tanto: “Hace como dos años no hacía un gol por un torneo federal B. Sí hice con Villa Dolores este año, pero en el Federal C. Por suerte pude volver a convertir”.

Por último, habló del puntero Güemes: “Nos toca un partido lindo el que viene, el puntero, somos los únicos que le ganamos en lo que va del torneo. Vamos a ir en busca de volver a hacerlo, para poder afirmarnos como candidatos”.