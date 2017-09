Andalgalá: Continúan tratando el “tarifazo”

En el transcurso de esta semana, el consejo deliberante de Andalgalá, junto al Intendente Alejandro Páez, se reunirán con la Cámara de diputados, para continuar el tratamiento sobre el incremento en la tarifa del servicio energético.

La semana pasada, luego de la resolución durante la última sesión, el Concejo Deliberante facultó al Intendente para que, a través de Fiscalía Municipal, realice las presentaciones administrativas y judiciales pertinentes “por los altos costos del servicio de energía eléctrica”, como primera medida.

Mientras tanto, los usuarios siguen manifestándose en el Municipio, por los cortes de luz, ya que no pueden pagar las boletas. Una vecina admitió haber realizado una conexión clandestina, debido a que no pudo pagar la boleta.

“No me queda otro remedio. Yo quisiera que las cosas fueran diferentes, pero no puedo vivir sin luz, y tampoco puedo pagar la boleta porque es más de la mitad de mi sueldo, me parece absurdo. Necesitamos que nos den una solución”, dijo la vecina.

En diálogo con LA UNION, el concejal José Luis Olás, dijo: “Nosotros somos intermediarios. Lamentablemente no podemos hacer más que esto. En este momento estamos viendo todo lo que es el cuadro legal, porque para esto tenemos que estar preparados, ver si es una tarifa social o algún tipo de subsidio”.

Además, Olás dijo que “hay un acuerdo federal energético”, que fue firmado este año y que el gobierno “se comprometió a poner en práctica”.

“Ahí habla de simplificación de la tarifa, de lo que se cobra de publicidad, cuestiones que seguramente van a tener que poner en práctica”, explicó.

Hoy se reunirán otra vez, junto a los representantes de otros departamentos del interior, quienes manifiestan el mismo problema.